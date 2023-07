Neuburger Schloßfest

Schloßfest-Hit und Exportschlager: Das steckt hinter dem Neuburger Rahmfleck

Plus Der Neuburger Rahmfleck ist nicht nur auf dem Schloßfest beliebt. Der Fladen wird auf Märkten in ganz Deutschland verkauft. Bei der Entstehung half der Zufall mit.

Von Andreas Zidar

Schmand, Speck und Schnittlauch auf einem Weizen-Roggen-Teig. Das Rezept des Neuburger Rahmflecks ist ebenso einfach wie erfolgreich. Kaum ein Essen ist derart eng mit dem Schloßfest verknüpft wie die belegten Brotfladen. Gleich an mehreren Ständen in der Oberen Altstadt kann man sie während des Festtreibens probieren. Besucherinnen und Besucher haben die Wahl: Insgesamt drei Anbieter bereiten den Imbiss zu - Schlegl, Ziegler und Jann. Jeder besticht mit kleinen Unterschieden in der Rezeptur, auch vegetarische Varianten werden angeboten. Die Frage "Wo gibt es den besten Rahmfleck auf dem Schloßfest?" ist deshalb eine, die in diesen Tagen in vielen Gesprächen thematisiert und teils leidenschaftlich diskutiert wird. Das schnelle Essen auf die Hand ist ein Neuburger Original. Die Entstehungsgeschichte beruhte auch auf einem Zufall.

Schloßfest-Klassiker: So ist der Neuburger Rahmfleck entstanden

1985 kamen im Sitzungssaal des Neuburger Rathauses Beteiligte des Schloßfestes zusammen. Ofenbauer Hubert Ziegler hatte sich gerade mit 20 Jahren selbstständig gemacht und verkündete dort, dass er einen mobilen Backofen für das Renaissance-Treiben anfertigen möchte, jedoch noch einen Bäcker sucht, der bei diesem Projekt mit ins Boot kommt. Wie es das Schicksal wollte, saßen ausgerechnet der 18-jährige Wolfgang Schlegl und sein Vater, der Bäckermeister Ottmar Schlegl, direkt neben ihm, die sich für das Vorhaben begeistern konnten. Zusammen mit Mutter beziehungsweise Ehefrau Elisabeth tüftelten die Schlegls an der richtigen Rezeptur. Kurz darauf war es so weit: Auf dem Schloßfest 1985 wurde das erste Mal der Rahmfleck verkauft. Der vor Ort zubereitete Fladen aus dem Steinbackofen kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. "Die Schlange ist nicht mehr abgerissen", erinnert sich Hubert Ziegler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

