"Nur" 1,90 Euro: Warum Limo auf dem Schloßfest viel billiger ist als Wasser

Wasser kostet auf dem Neuburger Schloßfest teils 5,20 Euro, Zitronenlimonade dagegen nur 1,90 Euro. Das sorgt an so manchen Tischen für Verwunderung. Was dahintersteckt.

Bier, Wein, Honigmet, Johannisbeerwein - das sind die klassischen Getränke auf dem Neuburger Schloßfest. Doch nicht jeder unter den zehntausenden Besucherinnen und Besuchern will oder darf Alkohol trinken. Gut, dass es auch alkoholfreie Alternativen gibt. Doch die sind - auch wenn das so mancher wohl erwarten würde - nicht billiger als etwa das Bier. Je nach Stand muss man für den halben Liter Wasser, Apfelschorle, Cola und Co. mal 4,50 Euro, mal 5,20 Euro zahlen.

Nur ein Getränk sticht, was den Preis angeht, an zahlreichen Ständen ins Auge: die Zitronenlimonade. Mit einem Preis von 1,90 Euro für den halben Liter ist sie mit Abstand der billigste Durstlöscher, den man zu Schloßfest-Zeiten in der Oberen Altstadt finden kann. Wasser teils für 5,20 Euro, und Limo für 1,90 Euro - diese Preisgestaltung sorgte an so manchen Tischen für Verwunderung.

338 Bilder Neuburger Schloßfest 2023: Das sind die Bilder von der Eröffnung Foto: Anna Hecker, Tabea Huser, Katrin Kretzmann, Bernhard Mahler, Winfried Rein

Neuburger Schloßfest 2023: Warum kostet die Zitronenlimonade nur 1,90 Euro?

Dahinter steckt eine Abmachung mit dem Verkehrsverein. Auf Wunsch der Schloßfest-Organisatoren müssen die Gastronomen ein nicht-alkoholisches Getränk für 1,90 Euro pro halben Liter anbieten. Dies sei als finanzielles Entgegenkommen für die Gäste, vor allem Familien, gedacht, erklärt Marktvogt Friedhelm Lahn.

Welches Getränk billiger angeboten wird, sei jedem Gastronomen selbst überlassen. Früher sei die Wahl der Standbetreiber tatsächlich auf das Wasser gefallen. Doch die Nachfrage nach dem klassischen, zuckerfreien Durstlöscher ist hoch. Aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen wird deshalb nun die Zitronenlimonade für knapp zwei Euro angeboten. Ein amüsanter Nebenaspekt: Wer lieber eine Orangenlimonade möchte, muss übrigens den "vollen" Preis zahlen, also beispielsweise 5,20 Euro.

