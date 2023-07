Viele Diskussionen: Wie bewährt sich das neue Einlass-Konzept am Schloßfest?

Plus Der Eintritt zum Neuburger Schloßfest ist teurer geworden, dafür kommt man nun kostenlos zu Events im Schlosshof. Die neuen Zugangsregeln haben verschiedene Effekte.

Der Eintritt zum Neuburger Schloßfest ist im Vergleich zu früher deutlich teurer geworden. Lag der Wegezoll 2019 noch bei sieben Euro, muss man für das Tagesticket nun 13 Euro zahlen. Die Wochenendplakette kostet 25 Euro. Für das Geld bekommt man nun aber mehr. Im Ticketpreis sind jetzt die Eintritte zu den Wochenend-Veranstaltungen im Schlosshof, unter anderem zum Steckenreitertanz, enthalten. Doch wie bewährt sich das neue Einlass-Konzept?

Die Kräfte der Schlosswache stehen am Eingang zum Schlosshof und passen mithilfe eines Handzählers auf, dass maximal 1000 Besucherinnen und Besucher pro Veranstaltung hineinkommen - mehr dürfen es aus Sicherheitsgründen nicht sein. Ist diese Grenze erreicht, wird das Tor gesperrt und die Wachen versperren den Eingang.