Oberhausen: Beiträge für Kinderbetreuung steigen

In Oberhausen steigen die Beiträge für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder. Einer entsprechenden Satzungsänderung hat der Gemeinderat ohne Gegenvotum zugestimmt. Die Gemeinde geht von bisher elf auf zwölf Bezahlmonate, da die Betreuungszeit in den August ausgedehnt wird. Bisher verrechnete die Gemeinde elf Monate, der August war betreuungsfrei.

Kita-Gebühren in Oberhausen steigen

Zudem steigt der Grundtarif um zehn Euro, für die jeweils höhere Stundenkategorie um mindestens zehn Prozent und ab einer Buchungszeit von acht bis neun Stunden um 20 Euro. Die Erhöhungen greifen ab dem Kindergartenjahr 2022/2023, werden also im September eingeführt. Eine weitere Erhöhung kündigte Bürgermeister Fridolin Gößl auch ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 an. Man habe einigen Nachholbedarf, so das Gemeindeoberhaupt.