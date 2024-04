Radfahrerin stürzt bei Oberhausen in den Grünstreifen und verletzt sich

Eine Radfahrerin stützt am Sonntagnachmittag vom Radweg in den Grünstreifen. Dabei verletzt sie sich leicht.

Eine 40-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Landshut hat sich bei einem Verkehrsunfall bei Oberhausen leicht verletzt.

Wie die Polizei Neuburg meldet, war die 40-Jährige gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Oberhausen und Neuburg unterwegs. Dort geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Grünstreifen und stürzte in den Seitengraben. Dabei zog sich die 40-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. (AZ)

