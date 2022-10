Sportler während Training in Oberhausen bestohlen: Polizei sucht Einbrecher

Während des Trainings ist ein Unbekannter am Freitagabend ins Sportheim in Oberhausen eingebrochen und hat die Umkleiden durchwühlt. Der Dieb wurde zwar ertappt, konnte aber entkommen.

Wie die Polizei berichtet, gelangte der Mann durch ein gekipptes Kellerfenster ins Sportheim. Gegen 20 Uhr hörte ein 22-Jähriger verdächtige Geräusche aus dem Keller. Zu diesem Zeitpunkt herrschte reger Trainingsbetrieb auf dem Sportplatzgelände. Als der Oberhausener dann nach dem Rechten sehen wollte, ertappte er einen unbekannten Mann, wie er gerade die Umkleidekabine durchwühlte. Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Einbrecher über ein offenes Fenster in Freie und kam auf den 22-Jährigen zu. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Unbekannte in nördliche Richtung, sprang über einen Zaun und landete im Gartenteich eines Privatanwesens in der Nußbaumstraße. Dort nahm er einen großen Stein und warf ihn in Richtung seines Verfolgers. Dieser wurde vom Stein an der linken Hand getroffen und entschied sich daher, die Verfolgung abzubrechen.

Umkleiden durchwühlt: Unbekannter bricht in Oberhausener Sportheim ein und kommt davon

Der Täter flüchtete nach Angaben der Polizei in östliche Richtung weiter und wurde von dem Oberhausener aus den Augen verloren. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung, bei welcher ein Diensthund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, verlief erfolglos. Der mutmaßliche Einbrecher wird wie folgt beschrieben: südländischer Typ, schlanke Statur, zirka 1,70 m groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und dunklen Hose. Zudem trug er eine FFP2-Maske.

Hubschrauber und Diensthund im Einsatz: Polizei sucht Dieb nach Einbruch in Oberhausener Sportheim

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei entwendete der Täter Bargeld in Höhe von 50 Euro aus der Tasche eines Sportlers, welcher zu diesem Zeitpunkt nichtsahnend trainierte. Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (AZ)