Bierpreis am Barthelmarkt in Oberstimm steigt leicht an

Am Freitag startet in Oberstimm bei Manching der Barthelmarkt. Der Preis für die Maß erhöht sich um 20 Cent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Vorbereitungen laufen in Oberstimm und der Bierpreis steht fest. Im letzten Jahr lag der Preis für den Liter Bier auf dem Barthelmarkt bei 11,20 Euro. Im Zuge der gestiegenen Lebensmittelpreise wird die Maß Bier in diesem Jahr noch etwas teurer sein. Die Brauereien haben sich auf einen einheitlichen Bierpreis von 11,40 Euro geeinigt. Für einen Liter alkoholfreie Getränke, wie Mineralwasser und Apfelschorle muss man mit 8,40 Euro rechnen. Es wird in diesem Jahr auch Weinschorle in den Bierzelten angeboten.

Barthelmarkt 2023: Bierpreis steigt um 20 Cent

Einen großen Sprung gab es im vergangenen Jahr. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte 2022 das Traditionsfest wieder gefeiert werden. Die Maß Bier kostete damals im Vergleich zum letzten Barthelmarkt vor der Pandemie im Jahr 2019 zwei Euro mehr, der Preis für Mineralwasser stieg um 1,20 Euro. Das erste Fass Bier wird am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr von Bürgermeister Herbert Nerb angezapft. Zur Eröffnung des Volksfestes hat sich heuer auch der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) angekündigt. Der Barthelmarkt geht vom 25. bis 28. August. (takh)

