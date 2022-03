Bluthochzeit: Festspielverein Rennertshofen sucht Statisten

Interessenten können sich am Sonntag, 6. März, für eine Rolle bewerben. Welche Voraussetzungen es dafür gibt.

Der Rennertshofener Festspielverein hat noch Statistenrollen in der geplanten Produktion „Die Bluthochzeit“ zu vergeben. Das Stück ist für Juli bei den Mauerner Höhlen geplant und hatte bei seiner letzten Aufführung 2011 an die 80 Mitwirkende.

Die Hauptrollen sind bereits vergeben. Jetzt geht es daran, die Kulisse mit Menschen zu füllen. Aus diesem Grund sucht der Festspielverein noch Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in dem Stück als Statisten wirken oder kleine Sprechrollen übernehmen. Dabei geht es nicht um komplexe Texte, wie Organisator Alexander Blei betont, sondern um „Zwischenrufe oder Pöbeleien“. Auch kleinere Raufereien unter dem Volk seien geplant.

Festspielverein Rennertshofen sucht Statisten für "Bluthochzeit"

Voraussetzungen gibt es keine. Jeder, der Lust am Theaterspielen hat, ist willkommen. Zuletzt waren an die 60 Personen als Statisten eingesetzt. Die Zahl ist aber flexibel und könnte durchaus auf 90 Personen wachsen. „Je mehr, umso spannender“, findet Alexander Blei.

Wer Teil der „Bluthochzeit“ werden möchte, kann am kommenden Sonntag, 6. März, um 16 Uhr zur Schule in Rennertshofen kommen. Dort findet ein erstes Kennenlernen und eine Einteilung für die passende Rolle statt. Wer ein dunkler Typ ist und eher ein südländisches Aussehen hat, wird eher dem fahrenden Volk zugeordnet, andere passen eher in die Riege der Bauern. Für eine Teilnahme ist es übrigens nicht notwendig, aus Rennertshofen zu kommen. Der Festspielverein freut sich auch auf Statisten aus anderen Gemeinden.

