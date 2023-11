Rennertshofen

vor 50 Min.

Doch kein Wolf? Der Wildriss in Erlbach gibt weiter Rätsel auf

Plus Ein totes Reh bei Erlbach sorgt für Unruhe im Marktgemeinderat in Rennertshofen. Vor allem Kritik an der Wolfspolitik wird laut.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Ein verendetes Reh, gefunden nahe dem Rennertshofener Ortsteil Erlbach, machte am Dienstagabend den Wolf zum Thema im Rennertshofener Gemeinderat. Ein Spaziergänger hatte das Reh entdeckt und der Gemeinde gemeldet. Die wandte sich an das Landratsamt und an das Landesamt für Umwelt (LFU). Mit der Antwort aus Augsburg waren die Räte und auch Bürgermeister Georg Hirschbeck alles andere als zufrieden. Die Nachricht vom LFU war dem Gremium zu lapidar.

Der Tenor im Rat: Der Rehkadaver hätte genauer untersucht werden müssen. Revierpächter Peter Reile, der in Kontakt mit dem LFU stand, entsorgte schließlich auch die Reste des Rehs. Viel sei nicht übrig gewesen, so Reile, der von Knochenresten und einem Rippenbogen sprach. Man müsse wissen, dass ein solches totes Tier viele Aasfresser anlocke, die alle ihre Spuren hinterließen. Das bestätigte auch ein Sprecher des LFU. Die Qualität einer Probe könne durch die Witterung beeinträchtigt werden. Niederschlag spüle potenzielle Speichelreste weg, Hitze und UV-Einstrahlung könne die DNA zerstören. Andere Tiere würden mit Speichel benetzte Stellen weggefressen oder verunreinigen. Bereits nach 48 Stunden sei die DNA oft schon nicht mehr verwertbar, so die Information aus dem LFU.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen