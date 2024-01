Feuerwehr Rennertshofen blickt auf Feier zum 150-jährigen Bestehen

In diesem Jahr feiert die Feuerwehr Rennertshofen ihr Fest zum 150-jährigen Bestehen. In der Jahresversammlung blicken die Brandschützer auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Auf abwechlsungs- und ereignisreiche Monate konnten die Mitglieder der Rennertshofener Feuerwehr zurückblicken. Und auch heuer steht ein besonderes Ereignis im Kalender: die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Wehr.

Am Dreikönigstag fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rennertshofen im Feuerwehrhaus statt. Vorstand Philipp Birgmeier begrüßte den 3. Bürgermeister Johann Muschler, Kreisbrandinspektor Alois Speth, die Kassenprüfer Theo Rehm und Altbürgermeister Ernst Gebert, die Ehrenmitglieder Linus Lix und Balthasar Jungwirth sowie alle anwesenden Mitglieder.

In seinem Bericht ließ Vorsitzender Philipp Birgmeier das vergangene Jahr Revue passieren. So seien die Maifeier mit Maibaumaufstellen aber auch die Weihnachtsfeier mit Fackelwanderung sehr gut besucht gewesen. Auch am gemeindlichen Ferienprogramm nahm die Wehr wieder Teil und übernahm bei der Wallfahrt nach Wemding wie üblich einen Verpflegungsstand. Zudem konnten die Brandschützer auf eine erfolgreiche erstmalige Teilnahme am bayernweiten Aktionstag „Lange Nacht der Feuerwehr“ zurückblicken. Höhepunkt in diesem Jahr wird das Gründungsjubiläum sein. Dieses soll am 31. August und 1. September gefeiert werden.

Feuerwehr Rennertshofen rückt zu 203 Einsätzen aus

Kommandant Michael Ritschel begann seinen Bericht mit der Auflistung der Einsätze im vergangenen Jahr. So wurde die Wehr zu 203 Einsätzen gerufen, darunter 17 technische Hilfeleistungen und 12 Brandeinsätze. 165 Einsätze fielen auf die First Responder. Mit grafischer Umrahmung erläuterte er einige besondere Einsätze, beispielsweise einen großen Flächenbrand direkt neben einem Waldgebiet. So bewältigte die Wehr über 1.100 Einsatzstunden. Neben den zahlreichen Ausbildungen in Einzelgruppen und mit der gesamten Mannschaft fand vergangenes Jahr wieder turnusgemäß die Leistungsprüfung statt.

Kreisbrandinspektor Alois Speth bedankte sich bei Ritschel für das große Angebot der Übungen "mit Weitsicht und das breite Spektrum der erbrachten Leistungen". Zum Abschluss zollte Dritter Bürgermeister Johann Muschler "hohen Respekt und den Dank an die aktive Mannschaft". (AZ)

Ehrungen:

10 Jahre aktiver Feuerwehrdienst: Marie Pichler, Jonas Mayer, Peter Hermann, Manuel Krämer, Philip Körbl, Florian Lix, Philipp Schwarz, Mathieu Hammer, Marco Schmid

20 Jahre: Stephan Friedl, Tobias Schwarz

25 Jahre: Michael Ritschel, Benjamin Reim, Josef Spenninger, Christian Mertz

40 Jahre: Alfred Huß