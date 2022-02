Rennertshofen

vor 18 Min.

Fidelitas übergibt Orden in Rennertshofen

Plus Die Faschingsgesellschaft Fidelitas ehrt Bürgermeister und Pfarrer in Rennertshofen mit Orden für besondere Verdienste.

Von Manfred Dittenhofer

Sie unterstützen beide nach Kräften den Rennertshofener Faschingsverein. Und so durfte die Ordensverleihung an Bürgermeister Georg Hirschbeck und Pfarrer Georg Guggemos dieses Jahr nicht fehlen. Was normalerweise im Rahmen eines Faschingsballs verliehen wird, wurde den beiden am Dienstag im Rennertshofener Rathaus um den Hals gehängt. Und dafür war mit dem Präsidenten und der stellvertretenden Präsidentin kein Geringerer als das Hedderle persönlich ins Rathaus gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen