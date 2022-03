Finanzausschuss: Streit um Zuschuss für altes Kino in Rennertshofen

Das alte Kino, im Bild der Eingangsbereich, sorgt weiterhin für Diskussionen in Rennertshofen. Am Dienstagabend befasste sich der Finanzausschuss der Marktgemeinde mit der Frage, wie die Gemeinde den Kulturtreff, so der neue Name, finanziell unterstützt.

Foto: Manfred Dittenhofer