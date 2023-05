Rennertshofen

vor 34 Min.

In Rennertshofen legt die Theaterjugend mit bayerischem Humor vor

Plus Die Theaterfreunde Rennertshofen starten ihre Saison. Die Jugend macht den Anfang mit einem bayerischen Dreiakter und einer Reise in die Vergangenheit.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

Die Eröffnung der Spielsaison bei den Rennertshofener Theaterfreunden erreicht mit dem Jugendtheater eine historische Dimension. Erstmals bewundert das Publikum die Bühnenakteure im alten Kinosaal. Der Dreiakter „A Flascherl vom Glück“ von Christian Lex steht auf dem Spielplan. Zusatzeinlagen mit besonderen Ereignissen in Rennertshofen und den Ortsteilen aus den Sechzigern bringen „Zenz, Hilde und Sepp“ (Larissa und Laura Golombek und Simon Zoller) auf die Bühne.

Die alles überragende Sensation war 1967 der Kraftwerksbau in Bertoldsheim, verbunden mit dem kontrollierten Abfackeln der berühmt-berüchtigten Traditionsgaststätte „Luft“. Die Bertoldsheimer Feuerwehr stopfte sie mit alten Autoreifen voll und zündete sie an. Ihren damaligen Kommandanten, Fredl Schmid, mussten seine Kameraden in höchster Not retten. Während der ersten Pause klagte Sepp über „Rückenschmerzen vom Kartoffel klauben“. Der damalige Rennertshofener Arzt Dr. Manfred Eichinger behandelte ihn. Der hatte aber Probleme mit „seinem Bernd“. Der rückte als „bewegter Mann“ aus dem Deggendorfer Internat aus, geriet mit den „Kindern vom Bahnhof Zoo“ an Drogen, was zur „unendlichen Geschichte“ ausuferte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen