Rennertshofen

Krönungsball: Jetzt regieren die Prinzenpaare

Plus Wenn aus Rennertshofen Ranzhof wird, dann werfen sich alle in Schale. Beim Krönungsball der Fidelitas wurde dem Publikum jede Menge Akrobatik geboten.

Von Kristin Puppe

Am Freitagabend war es wieder so weit: Die alte Turnhalle der Grundschule Rennertshofen wurde in einen Ballsaal verwandelt und die Ranzhofener warfen sich in ihre schicken Kleider und Anzüge. Denn wenn die Fidelitas zur fünften Jahreszeit ruft, dann kommen alle, um mitzufeiern. So fand nun der Krönungsball 2024 statt und die Prinzenpaare des vergangenen Jahres übergaben ihre Zepter an ihre Nachfolger.

Doch zuerst startete der Abend mit der Band "Cornelius and Friends". Sie durfte die Veranstaltung musikalisch begleiten und die Gäste in die richtige Stimmung versetzen. So füllte sich die Tanzfläche schon bei den ersten Liedern und noch bevor die Fidelitas mit ihrem Programm starten konnte.

