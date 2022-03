Rennertshofen

vor 34 Min.

So sieht die neue Schule in Rennertshofen aus

Iris Plichta, Rektorin der Grundschule Rennertshofen, freut sich schon auf einen Umzug in das neue Schulgebäude. In den Osterferien kommt die Umzugsfirma.

Plus Nach den Osterferien ziehen Schüler und Lehrer in den Neubau um. Sie können es kaum erwarten, denn ein Rundgang zeigt, wie hell und luftig die Räume sind.

Von Manfred Dittenhofer

Noch sind die Handwerker an allen Ecken und Enden fleißig am Hantieren. Und trotzdem fühlt man sich gleich wohl, in der neuen Schule in Rennertshofen. Helle Räume und eine frei schwebende, mit Holz belegte Treppe ins Obergeschoss, wo es viel Platz für Lernlandschaften gibt, fallen als Erstes ins Auge. Sollte nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommen, werden Schüler und Lehrpersonal in den letzten Tagen vor den Osterferien alles einpacken. In den Osterferien kommt dann die Umzugsfirma. Und nach den Ferien wird dann der Schulbetrieb in dem Neubau beginnen.

