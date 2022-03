Rennertshofen

06:00 Uhr

Streetbunnys auf dem Flohmarkt in Rennertshofen

Plus Motorradfahren und helfen – wie ein Verein unter anderem auf dem Flohmarkt in Rennrtshofen Spenden für die Stiftung St. Johannes sammelt.

Von Manfred Dittenhofer

Um eine Attraktion reicher war der Flohmarkt in Rennertshofen am Sonntag. Und zwar um eine Attraktion, mit deren Einnahmen Gutes getan wird. Direkt vor dem Rathaus hatten die Streetbunnys ihren Stand aufgebaut. Mit dem Gewinn werden sie die Anschaffung eines Therapierades für eine Therapiegruppe für Menschen mit erworbener Hirnschädigung (MeH) der Stiftung St. Johannes in Marxheim unterstützen. Auf dem Flohmarkt in Rennertshofen boten sie allerlei an. Die Ware stammt wiederum aus Spenden und von Haushaltsauflösungen.

