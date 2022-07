Unfall: Radfahrer ohne Helm stürzt tödlich

Ein 66-jähriger Mann aus Rohrbach ist am Sonntag mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Tödliche Verletzungen zog sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Radfahrer aus dem Gemeindebereich Rohrbach zu. Der 66-jährige Mann fuhr mit seinem Pedelec auf einem geteerten Wirtschaftsweg von der Autobahn kommend in Richtung Ottersrieder Straße in Rohrbach. In einem stark abschüssigen Streckenabschnitt kam der Fahrradfahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Böschung. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann im Anschluss auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen am Kopf zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Unfall in Rohrbach: Fahrradfahrer trug keinen Helm

Zeugen des Unfalles waren vor Ort. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos, heißt es im Polizeibericht. Der Verunglückte trug keinen Helm, führte diesen jedoch mit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, wurde ein Gutachter verständigt, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. (AZ)