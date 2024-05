Rohrenfeld

vor 34 Min.

Die Neuburger Polizei sucht nach Fahrrad- und Scooter-Dieben

In der Nacht auf Montag wurden ein Fahrrad und ein E-Scooter gestohlen, die am Gut Rohrenfeld abgestellt waren.

Wer hat in der Nacht auf Montag in Rohrenfeld ein Fahrrad und einen Scooter gestohlen? Diese Frage versucht die Polizei in Neuburg zu klären.

In der Nacht auf Montag wurden vor einer Unterkunft in Rohrenfeld ein Fahrrad und ein E-Scooter entwendet. Das Fahrrad der Marke Bulls und der E-Scooter im Gesamtwert von knapp 1400 Euro waren laut Polizei am Gut Rohrenfeld abgestellt. Die Polizei Neuburg nimmt Hinweise zum Diebstahl des Fahrrads und des E-Scooters entgegen Am Montagvormittag wurde der Diebstahl bemerkt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

