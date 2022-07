Rohrenfels-Neustetten

14.07.2022

Gärtnerei Spatenstich: Dem Sozialprojekt droht das Aus

Sind mit ganzem Herzen bei ihrer Arbeit in der Gärtnerei Spatenstich dabei: (von links) Tanja Appenzeller, eine der bis zu 15 Klientinnen und Klienten, die langjährige Halbtagskraft Andrea Rein und Vollzeitgärtner David Gesche.

Plus Caritasverband beendet die Trägerschaft für die Gärtnerei Spatenstich in Neustetten zum Jahresende. Bereits Ende Juli wird der Lieferservice für die Gemüsekisten eingestellt. Das Gute an der schlechten Nachricht: Es gibt noch Hoffnung für das Sozialprojekt.

Von Manfred Rinke

Die Ausgabe der Gemüsekisten bei der Gärtnerei Spatenstich im kleinen Rohrenfelser Ortsteil Neustetten ist bereits eingeschränkt. Am Ende des Monats wird der Lieferservice dafür ganz eingestellt. Ende des Jahres droht dem Sozialprojekt dann endgültig das Aus – dann nämlich, wenn der Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen als Träger keinen Nachfolger dafür gefunden hat. Zumindest die Hoffnung in diesem Zusammenhang lebt.

