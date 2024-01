Rohrenfels

06:00 Uhr

Rohrenfels 2024: Kirchplatz fast fertig, Feuerwehrhaus in Wagenhofen fehlt noch

Der Kirchplatz in Wagenhofen nimmt Gestalt an. Im Rahmen der Dorferneuerung erhält der Ort eine neue Mitte.

Plus Der Kirchplatz lädt bereits zum Verweilen ein: Die Dorferneuerung in Rohrenfels schreitet voran. Jetzt fehlt nur noch das Feuerwehrhaus in Wagenhofen. Was 2024 ansteht.

Von Tabea Kingdom Artikel anhören Shape

Die ersten Bänke stehen, der Boden ist gepflastert: Der Kirchplatz in Wagenhofen nimmt langsam Gestalt an. Mit dem neuen Platz erhält der Ortsteil von Rohrenfels endlich eine Dorfmitte. Gleich neben der Kirche St. Martin und dem Spielplatz ist im vergangenen Jahr ein neuer Aufenthaltsort für die Menschen in Wagenhofen entstanden. Groß genug um Feste zu feiern, genügend Sitzmöglichkeiten um sich einfach mal zu treffen.

"2023 stand die Dorferneuerung von Wagenhofen mit Mittelpunkt", sagt Bürgermeisterin Manuela Heckl. Die Einweihung des Platzes ist für Juli angedacht. "Geplant ist, dass alle Vereine mitwirken", erzählt Heckl stolz mit Blick auf das Jahr 2024. Auch der Sportverein Wagenhofen feiert im September sein 75. Jubiläum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen