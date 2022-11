Rohrenfels rüstet Straßenlampen auf LED-Technik um

Plus Die Straßenlampen in der Gemeinde Rohrenfels sollen auf LED-Technik umgerüstet werden. Doch bis die Leuchten ausgetauscht werden, dauert es noch.

In der Gemeinde Rohrenfels sollen die Straßenlampen auf LED-Technik umgestellt werden. Damit könnte sich die Gemeinde aktuell mindestens 7500 Euro sparen – wenn es da nicht einen Haken gebe. Denn die Wartezeit für die entsprechenden Förderanträge beträgt im Augenblick ein Jahr. Und so lange kann die Gemeinde ihre Leuchten nicht austauschen.