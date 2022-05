Wigbert Kramer verlässt den Gemeinderat Rohrenfels

Dass er vorzeitig aufhören würde, war von Anfang an klar. Wer seine Nachfolge antritt.

Nach 20 Jahren im Dienst der Gemeinde Rohrenfels will Wigbert Kramer einen Schlussstrich ziehen. Der ehemalige Bürgermeister verlässt auf eigenen Wunsch das Gremium, schon am kommenden Donnerstag wird sein Nachfolger vereidigt.

In den nächsten Tage werde er 72 Jahre, sagt Kramer. Da sei es an der Zeit, auch mal an was anderes zu denken. „Es gibt auch noch andere wichtige Dinge im Leben, wie zum Beispiel unsere Enkelkinder.“ Dass er die laufende Wahlperiode wohl nicht zu Ende bringen wird, sei ein Gedanke gewesen, den er von Anfang an mit sich getragen habe. Allein den Zeitpunkt seines Ausstiegs habe er offen gelassen. Und der ist jetzt gekommen. „Es langt“, bilanziert er seine Zeit als Gemeinderat und Bürgermeister.

Auf Wigbert Kramer folgt Roland Müller im Gemeinderat Rohrenfels

Untätig zuhause herumsitzen will er aber dennoch nicht. Nachdem er 2020 sein Amt als Bürgermeister an Manuela Heckl übergeben hatte, widmete er sich wieder verstärkt seinem Immobiliengeschäft. Und das will er auch weiterhin tun. „Hier kann ich mir meine Zeit selber einteilen und habe mehr Raum für die Familie.“

Roland Müller rückt für Wigbert Kramer im Rohrenfelser Gemeinderat nach. Foto: Roland Müller

Sein Nachfolger wird Roland Müller, der Vorsitzende des SV Wagenhofen. Als gebürtiger Neuburger, der in Rohrenfels wohnt und in Wagenhofen den Sportverein leitet, sieht er sich als „neutrale Instanz“ über alle Ortsteile. Müller war bereits bei der Kommunalwahl von Kramer „vorgewarnt“ worden, dass er während der Legislaturperiode zum Einsatz kommen könnte. „Vor etwa fünf Wochen hat er mich dann darauf angesprochen und mich gefragt, ob ich noch zu meinem Wort stehe.“ Das tut er, und so wird der 49-Jährige am Donnerstag, 19. Mai, in der Sitzung vereidigt und darf danach nahtlos den Sitz von Kramer übernehmen.