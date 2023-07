Neuburger Schloßfest

Renaissance-Fieber: Das erste Schloßfest-Wochenende im Zeitraffer

Plus Wie im Flug vergeht das erste Schloßfest-Wochenende in Neuburg. Nach vier Jahren Pause ist eindeutig: Die Neuburger waren mehr als heiß auf ihr Spektakel.

Von Anna Hecker

Salutschuss, Trommeln, Fanfaren. Ein Umzug nach dem anderen, Gaukler, Theaterleut' und an allen Ecken begeistertes Handgeklapper. Ja, es ist wieder Schloßfest in Neuburg, das Spektakel ist nach vier Jahren Pause zurückgekehrt und wie in einem Wimpernschlag verfliegt das erste Wochenende. Die Altstadt ist nicht wiederzuerkennen, eine unbändige Begeisterung schwappt durch die Menge, die Euphorie ist fast greifbar. Und das von der ersten Sekunde an.

Wie im Taumel bewegen sich die tausenden Besucher durch die Renaissance-Welt mit ihrem vollgepackten Programm. Der lange Einzug am Freitag scheint so gut besucht, wie nie. Es geht hinauf in die Obere Altstadt, die Eröffnung im Schlosshof wartet. Einige halten den Festakt gar nicht erst aus, strömen gleich über den bunten Markt, an den Buden vorbei. Stöbern zwischen Lederwaren, geflochtenen Haarbändern, Schellenriemen und mittelalterlichen Gewandungen (Die beliebte Bauernkluft will nicht so ganz in die Renaissance passen).

