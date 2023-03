67 Jahre lang spielte er die Orgel in Schönesberg

Peter Eisner aus Schönesberg wurde für seinen Dienst als Organist in der Pfarrei St. Johannes Baptist in Schönesberg geehrt. Ein Rückblick in längst vergangene Zeiten.

Im Rahmen eines Sonntags-Gottesdienstes bedankten sich Pfarrer Vinson Nirappel, Kirchenpfleger Florian Daferner und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Gabi Martin, bei Peter Eisner für seinen jahrzehntelangen, treuen Dienst als Organist in der Pfarrkirche. Kirchenpfleger Daferner stellte dabei besonders heraus, dass der langjährige und zuverlässig geleistete Dienst nicht nur die regulären Messen, sondern auch eine Vielzahl an Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen umfasste.

Sichtlich gerührt von der Ehrung gab Peter Eisner einen kurzen Rückblick in die Anfänge seiner Amtszeit. Im Alter von 13 Jahren trat er als Organisten-Nachfolger seinen Dienst an, da der ursprünglich vorgesehene Nachfolger tödlich verunglückt war. Zunächst erhielt er dafür Klavierunterricht von einem Schullehrer. Später schaffte er sich ein Harmonium an, welches zu damaligen Zeiten eine sehr kostspielige Angelegenheit war. Eine besondere Herausforderung für ihn sei gewesen, dass er Latein lernen musste, weil die Kirchenlieder und der Vorgesang des Organisten früher in dieser Sprache gesungen wurden. Erst nach dem zweiten vatikanischen Konzil nach 1970 wurde die Liturgie auf die deutsche Sprache umgestellt.

Peter Eisner, umrahmt von Pfarrer Vinson Nirappel, seinem Nachfolger Franz Schrittenlocher, Kirchenpfleger Florian Daferner, Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Gabi Martin und den Ministranten. Foto: Ralf Bittl

Früher gehörte am Sonntag auch eine Nachmittags-Andacht dazu, die er musikalisch begleitete. Peter Eisner half während seiner Dienstzeit auch in Nachbarpfarreien aus, wie etwa in Ambach, als es dort einige Zeit keine Nachfolge für den Organisten gab. Eisner hatte während seiner Amtszeit acht verschiedene Pfarrer als Chefs und ein Repertoire von über 300 Kirchenliedern, die im Laufe der Zeit gesungen wurden. Seinen Dienst hat er sehr gerne und zu Ehren Gottes verrichtet, erklärte Eisner der Kirchengemeinde.

Zur Verabschiedung überreichten Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat eine Holzfigur des Heiligen Petrus als Dank und Anerkennung für die vielen Jahre. Pfarrer Vinson Nirappel segnete die Figur im Anschluss. Die Pfarrei St. Johannes Baptist verabschiedet ihren langjährigen Organisten mit den besten Wünschen für die Gesundheit und den Ruhestand, und die Kirchenbesucher applaudierten laut.

Eisners Nachfolger an der Kirchenorgel ist Franz Schrittenlocher. (AZ)

Lesen Sie dazu auch