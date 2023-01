Bei der Schrobenhausener Literaturnacht werden Lesung und Musik kombiniert

Bei der Schrobenhausener Literaturnacht treten zwei regionale Autoren in den Dialog. Begleitet werden sie von der Band "paula plays pretty".

Im Herzog-Filmtheater in Schrobenhausen sind demnächst zwei regionale Autoren bei einer Lesung zu erleben. Am 4. Februar beginnt um 19 Uhr die „Schrobenhausener Literaturnacht.“ Alexander Langenmaier und Heidrun Budke stellen ihre Romane "Von Zeit zu Zeit und "Heldenschlussverkauf" vor. Und weil in beiden Büchern Musik eine Rolle spielt, sorgt die Band „paula plays pretty“ für das Rahmenprogramm.

Als der Schrobenhausener Alexander Langenmaier seinen Roman „Heldenschlussverkauf“ Anfang November 2022 im Volk-Verlag neu veröffentlichte, stellte er fest, dass die Ehekirchenerin Heidrun Budke nur wenige Tage zuvor ihren ersten Roman „Von Zeit zu Zeit“ herausgebrachte hatte. Daraus entstand die Idee, eine gemeinsame Lesung zu veranstalten. Weil beide Bücher auch durch musikalische Inspiration entstanden sind und weil die Autorin wusste, dass Langenmaier seit vielen Jahren bei der Band „Lobster Club“ als Bassist auf der Bühne steht, regte sie an, eine Band in die Lesung zu integrieren.

Zwei regionale Autoren lesen in Schrobenhausen vor

Aus dieser Grundidee wurde die „Literaturnacht Schrobenhausen“ geboren. Als Veranstaltungsort entschieden sie sich für das Herzog-Filmtheater. Die Band „paula plays pretty" zeigte sich von der Idee, teilzunehmen, ebenfalls begeistert. Das Schrobenhausener Rock-, Pop- und Jazz-Trio, bestehend aus Ursel Beyer (Gesang), Peter Hillinger (Gitarre) und Jörg Weber (Saxophon) hat ein großes Repertoire von Ella Fitzgerald bis Amy Winehouse, von Michael Jackson und den Peppers bis Tom Petty.

Heidrun Budkes Buch ist eine Kombination aus Liebes- und Kriminalroman und spielt in zwei Zeitsträngen ab 1987 bis 2019. Bei Alex Langenmaiers Buch „Heldenschlussverkauf“ geht es um den Mittdreißiger Tom, der mittels einer modernen Heldenreise entscheiden muss zwischen Unabhängigkeit, Kneipentouren und Punkrock oder einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Kathi.

Weitere Informationen und Karten unter www.literaturnacht-sob.de oder bei Eventim; Vorverkauf vor Ort bei der VHS Schrobenhausen ab sofort; Restkarten an der Abendkasse; Eintrittspreis 8 Euro. (AZ)