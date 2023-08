Die Barocktage Schrobenhausen starten im September

Die Zukunft des Festivals Schrobenhausener Barocktage ist nach wie vor unsicher. Doch das Herbstprogramm steht, am 8. September geht es los.

Die Inspiration für das Motto der Schrobenhausener Barocktage 2023 war schnell gefunden: „Pleasure Gardens“. Ein kleiner Gruß an die Stadt Schrobenhausen und an die Landesgartenschau sei das, sagt Intendant Jakob Rattinger, der in den vergangenen 15 Jahren die Qualität des Festivals kontinuierlich entwickelt hat. Ob und wie es weitergeht, ist bisher offen. So oder so warten die Barocktage heuer mit großer Musik auf. Allerdings wackeln die Barocktage in der bisherigen Form, weil der Stadtrat beschlossen hat, die Mittel zu kürzen. Was das für die Zukunft bedeutet, ist bis heute nicht final entscheiden, wie eine Nachfrage beim Trägerverein, den Freunden der Musik ergab.

Das Herbstprogramm beginnt mit einem Evergreen der Barockmusik: Georg Friedrich Händels „Wassermusik“. Am Freitag, 8. September, um 18 Uhr kommt es in der Pfarrkirche St. Jakob zu einem Feierabendkonzert mit dem Orchester Concerto München unter der Leitung von Johannes Berger.

Am Sonntag, 10. September, um 10.30 Uhr gibt es im Spiegelsaal der Stadtsparkasse einen Vortrag mit Musik. Der Titel: „Herrscherpracht und Sinnesfreuden: Historisch-musikalisches Lustwandeln in Pleasure Gardens“.

Am Freitag, 15. September, um 19 Uhr, wird das neu gegründeten DuoVoice² in zwei Kirchen zu hören sein: Das erste Konzert führt nach Maria Beinberg anlässlich der Wiedereröffnung nach der Sanierung. Teil zwei findet in St. Salvator in Schrobenhausen statt, ein Empfang mit den Musikern im Gasthof Stief schließt sich an.

Am Freitag, 22. September, steht um 18.30 Uhr (bei gutem Wetter) im Innenhof des Pfarrsaals St. Jakob eine Serenata an: barocke Abendmusik mit dem Ensemble Splendor Musicae um Gambist Jakob Rattinger, Theresa Steinbach (Sopran), Ulrike Malotta (Alt) und Richard Resch (Tenor) interpretieren Vivaldi, Händel, Monteverdi oder auch Orlando di Lasso.

Mit einem furiosen Chorkonzert mit 60 Sängerinnen und Sängern und einem Ensemble mit Streichern und Bläsern gehen die Schrobenhausener Barocktage am Sonntag, 24. September, um 18 Uhr in St. Jakob Schrobenhausen zu Ende. „Sehnsucht“ – mit diesem Wort ist dieser Abend überschrieben, den der Basilikachor Scheyern und das Ensemble Splendor Musicae gestalten.

Der Kartenvorverkauf für die Barocktage hat bereits begonnen. Ticketlinks für alle Veranstaltungen gibt es im Internet unter barockmusik.info. (AZ)