Schrobenhausen

17:20 Uhr

Neue Räume für das Landratsamt in Schrobenhausen

Plus Die Außenstelle des Landratsamts in Schrobenhausen wird 2024 in den Multipark ziehen. Dort hat sich der Landkreis vorsorglich auch eine Erweiterungsoption gesichert.

Von Claudia Stegmann

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts in Schrobenhausen dürfen sich auf schicke, helle, neue Büroräume freuen, um die sie möglicherweise so manche Kollegen in Neuburg beneiden dürften. Die Außenstelle der Kreisbehörde wird voraussichtlich in zwei Jahren in den Multipark Schrobenhausen umziehen, der aktuell an der Bahnlinie unweit des Bahnhofs entsteht. Dort werden in drei Bauabschnitten insgesamt sechs fünfgeschossige Häuser gebaut, in denen Wohnungen und Gewerbeeinheiten untergebracht werden.

