Unsichere Fahrweise: Autofahrerin war frühmorgens ziemlich betrunken

Die Ampel zeigte grün, doch eine Autofahrerin fuhr in Schrobenhausen einfach nicht los. Bei einem Alkoholtest zeigte sich ein ziemlich hoher Promillewert.

Einen erstaunlich hohen Wert von über drei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät am Samstagfrüh gegen 8.50 Uhr bei einer 26-jährigen Autofahrerin in Schrobenhausen an. Sie war einer anderen Autofahrerin wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Die 26-Jährige fuhr trotz Grünlicht an einer Ampel in Schrobenhausen nicht los

Diese rief schließlich auch die Polizei, als die 26-Jähriger trotz Grünlicht an einer Ampel nicht losfuhr. Den Streifenbeamten wehte bei der Verkehrskontrolle der verdächtigen Fahrzeugführerin bereits eine kräftige Alkoholfahne entgegen. Nach der Kontrolle vor Ort musste die Frau zur Blutentnahme ins Krankenhaus. (AZ)