Bald verschwinden die Autos

Die Bauarbeiten an der Tiefgarage unter dem Mehrzweckplatz an der Oberhausener Schule sind schon weit fortgeschritten. Noch in diesem Jahr werden die Parkplätze dort nutzbar sein. Dann soll auch der Platz zwischen Rathaus und Feuerwehrhaus gestaltet werden. Die Parkfläche wird dann dort verschwinden. Bild/Text: Manfred Dittenhofer