21 neue Schiedsrichter

Großer Andrang zum Lehrgang beim TSV Neuburg. Verein ist gut gerüstet

Neuburg Volles Haus herrschte beim Jugendschiedsrichterlehrgang des Kreises Nord in Oberbayern, der in Neuburg stattfand. Mit 54 Teilnehmern war der Lehrgang ausgebucht.

Für die Gastgeber vom TSV Neuburg nahmen 28 Jugendliche teil. Irmgard Kiowski, Elisabeth Will, Yanna Braga-Schoppe, Nelli Makalic, Emma Hertkorn und Jule und Lina Sand nutzten dabei die Gelegenheit, ihre Lizenz zu verlängern. Bezirksschiedsrichterwart Winni Werthner führte die Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren gekonnt ins Regelwerk ein. Nach einer schriftlichen Prüfung stand die praktische Prüfung in der Parkhalle an. Auf drei Feldern verteilt musste jeder Kandidat zeigen, dass er ein Spiel leiten. Alle Teilnehmer erreichten das Lehrgangsziel und dürfen nun Spiele in ihrer Altersklasse leiten. Theo Hertkorn, Luisa Lukas, Lena Edenhofer und Anna Sauter glänzten mit der Maximalzahl von 50 Punkten. Neben einer Schiedsrichterpfeife erhielten die Jugendlichen auch eine Rote und Gelbe Karte. Erfreut zeigte sich die Organisatorin des Lehrgangs Inge Kirschner: „Dank der 21 neuen Schiris ist der TSV mit seinen zehn Jugendvolleyballteams gut für die kommende Saison gerüstet.“

Hannah Bayerle, Chiara Färber, Caro Fetsch, Julia Freilinger, Mia Ehlers, Lena Gugel, Emilia Möbius, Mia Mohr, Chau Pham, Julia und Anna Sauter, Luisa Stegmiller, Sarah Winkler, Dilara Arda, Marlene Klöck, Lena Edenhofer, Sofia Djokic, Luisa Lukas, Theo Hertkorn, Nikolas Müller und Lukas Adler. (ihk)

