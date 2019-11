vor 18 Min.

Der nächste Führungswechsel

Max Wenger wird zum Gaujugendleiter des Sportschützengaus Pöttmes-Neuburg gewählt. Die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen.

Der Gaujugendtag des Sportschützengaus Pöttmes-Neuburg war geprägt von Erfolgen, Rekorden und stolzen Gesichtern bei den Jugendlichen, aber auch Erleichterung bei den Verantwortlichen. Denn neben den vielen Ehrungen musste nach einem holprigen Jahr in der Jugendleitung letztendlich wieder eine neue Führung gewählt werden.

„Eine große Wertschätzung der erbrachten Leistung wird mit diesem Abend zum Ausdruck gebracht“, erklärte Christine Specht, Schützenmeisterin des Gastgebers Birkenlaub Klingsmoos. Aus eigener Erfahrung wisse sie um die Wichtigkeit, die dieser Abend für die Jugend hat. Gauschützenmeister Alois Helfer richtete einen Dank an die Vereine, die mit ihrer Arbeit den Grundstock für den Nachwuchs legen.

In ihrem Bericht ging die stellvertretende Gaujugendleiterin Laura Braun auf die guten Ergebnisse und Platzierungen bei den Meisterschaften auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene ein. Bei der Bezirksmeisterschaft war in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung mit 569 Ringen Lennart Reble das Maß der Dinge. Zudem erreichten Collien Wiedemann (Luftgewehr) und Viktoria Ammler (Luftgewehr 3-Stellung) einen zweiten Platz sowie Antonia Seemeier (Luftgewehr) und Tobias Halbmeir (Luftpistole) einen dritten Platz. Bei der bayerischen Meisterschaft schaffte es Laura Ammler sogar in zwei Disziplinen (Luftgewehr und Luftgewehr 3-Stellung), den Meistertitel zu holen. Und bei der deutschen Meisterschaft holte sie Platz zwei (Luftgewehr 3-Stellung) und Platz drei (Luftgewehr). Insgesamt nahm der Sportschützengau Pöttmes-Neuburg mit über 170 Starts an allen drei Meisterschaften teil. Sehr erfreulich für den Gau waren auch die Vorkämpfe zur Bezirksjugendscheibe. In der ersten Runde erreichte man gegen den Gau Friedberg eine neue Bestleistung mit 4012 Ringen. Auch in Runde zwei und drei erwiesen sich die Gaukaderschützen als leistungsstark und holten jeweils den Sieg. Im Finale in der Olympiaschießanlage in Hochbrück sprang ein guter fünfter Platz heraus. Aber auch die Jüngsten erreichten mit dem Lichtgewehr hervorragende Ergebnisse, berichtete Laura Braun. Bei der eigens dafür durchgeführten Gaumeisterschaft wurde mit 36 Startern ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet. Für die Bezirksmeisterschaft haben sich 28 von ihnen qualifiziert, davon belegten dann zwölf Schützen einen ersten Platz. Bei der Siegerehrung des Bestenschießen 2019 freuten sich alle drei Platzierten der 16 Einzelklassen und sechs Mannschaftswertungen über ihre Leistung und genossen den Moment auf dem Siegertreppchen. Eine besondere Ehrung erhielten 28 Jungschützen, die mit ihrer Leistung das bayerische Meisterschützenabzeichen erhielten. Altersbedingt mussten Julian Reichel, Jonas Bauch, Simone Buchhart und Paula Schmidberger aus dem Gaukader verabschiedet werden. Ihnen wurde ein kleines Dankeschön für ihre Leistung und ihren Einsatz überreicht. Auch musste der langjährige Luftgewehrtrainer Gerhard Gerstner verabschiedet werden.

Bei der Neuwahl übernahm Gauschützenmeister Alois Helfer als Wahlleiter das Wort. Er ging nur kurz auf die Schwierigkeiten im vorangegangenen Jahr ein und dankte allen, die in dieser Zeit unterstützt haben. Besonders erfreut zeigte er sich, dass es mit Anna Gensberger auch eine „Rückkehrerin“ in die Gaujugendleitung gibt. Zum neuen Gaujugendleiter wurde schließlich Max Wenger gewählt. (gub)

Wahlergebnisse

1. Gaujugendleiter Max Wenger

2. Gaujugendleiterin Laura Braun

3. Gaujugendleiterin Maria Wenger

1. Gaujugendsprecherin Maria Mayr

2. Gaujugendsprecherin Sanja Mayer

3. Gaujugendsprecherin Ninive Mai

1. Gaujugendsprecher Jonas Lauber

1. Schriftführerin Simone Westermair

2. Schriftführerin Nadine Deistler

Assistenz Gaujugendleitung Anna Gensberger

Trainer Luftgewehr Jürgen Breit und Roland Specht

Themen folgen