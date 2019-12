vor 42 Min.

Erfolgreiche Karatekas

Einige Sportler des Karate-Club Neuburg erreichen nächst höheren Gürtelgrad

Von Stephan Lange

Beim Karate-Club Neuburg hat der zweite Prüfungslehrgang in diesem Jahr mit Sensei Josef Ries (6. DAN Shotokan Karate, 1. DAN Kyusho Jitsu) und Sensei Stephan Lange (5. DAN Shotokan Karate) stattgefunden.

Ries übte mit der Unterstufe gezielt Fußtechniken. Ziel des Trainings war, die Grobform der Techniken mit Hilfe des Partners zur Feinform zu verbessern. Im Anfängerstadium sollte viel Wert auf die korrekte Fußstellung bei der Ausführung gelegt werden. Des Weiteren sind biomechanische Prozesse in der Bewegung zu berücksichtigen, damit die Techniken zur Gesundheitserhaltung dienen.

Lange trainierte in der zweiten Einheit der Unterstufe Grundstellungen. Hier ist besonders auf die korrekte Gewichtsverteilung zu achten, damit Verteidigungen und Gegenangriffe in den Partnerübungen funktionieren. Die korrekten Stände sind im Karate sehr wichtig, da sie die Energiebahnen des Karatekas positiv beeinflussen und ähnlich wirken wie bei einer Akupunktur beziehungsweise Akupressur. In der Oberstufe übte Ries mit den Teilnehmern Hebeltechniken (Kansetsu). Diese dienen im Karate dazu, den Angriff des Gegners abzuleiten. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Angreifer zu kontrollieren oder zu fixieren. Hebeltechniken sind eine wichtige Grundlage zur Verteidigung gegen mehrere Angreifer. Der zweite Themenschwerpunkt von Lange bei der Oberstufe war das Gleichgewicht zu brechen (Kuzushi). Wird beim Angreifer das Gleichgewicht gebrochen, besteht die Möglichkeit, mit wenig Kraft sehr effektive Wirkungstreffer zu erzielen. Steht der Angreifer instabil, ist es auch möglich, sehr einfach Würfe anzusetzen.

Die Teilnehmer nahmen konzentriert teil. Nach Beendigung der Trainingseinheiten erfolgte eine Gürtelprüfung. Die Nervosität war den Prüflingen anzumerken, doch diese wurde schnell abgelegt und die Karatekas überzeugten durch gute Leistungen. Alle Prüflinge erreichten die nächst höhere Graduierung.

Katrin Drexler, Christian Drexler, Andreas Klein, Joel Schrader, Noah Brand, Leonie Kuales, Melina Giannikoupolos.

Timon Kolbeck, Ben Bechle.

Paula Wagner, Kamilla Varga, Moritz Trescher, Leonhard Gruber, Lukas Langhammer, Mario Cotofan.

Robert Banzer, Christin Bengfort, Madita Drexler, Korbinian Kugler, Niklas Mechel, Luca Ruthemeier, Kilian Kugler.

Amerlie Langhammer.

Lena Keratovic.

Magdalena Steger.

