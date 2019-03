vor 6 Min.

FC Illdorf übernimmt die Tabellenführung

Meier-Elf besiegt den BSV Neuburg II mit 5:0 und zieht am SV Wagenhofen vorbei. Auch der SV Waidhofen feiert einen souveränen Erfolg. Willi Keller schießt SV Sinning zum 2:0-Sieg gegen den SV Echsheim II.

Nach einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den BSV Neuburg II hat der FC Illdorf die Tabellenführung der A-Klasse Neuburg übernommen. Der Tabellenzweite Wagenhofen ließ bei seiner 3:5-Niederlage in Zell (siehe NR-Doppelpass) erneut Punkte liegen.

Illdorf – BSV Neuburg II 5:0

Die Gäste begannen couragiert und bestimmten die erste Viertelstunde das Spiel. Der erste Treffer fiel allerdings auf der anderen Seite, als Benjamin Mang auf Rene Reiter durchsteckte und der das 1:0 erzielte (10.). In der 24. Minute schoss Walter Sakkarin knapp über das Tor der Heimelf. Daraufhin erhöhte Tobias Habermeyer in der 35. Minute nach einer schönen Einzelleistung auf 2:0. Illdorf übernahm jetzt mehr und mehr die Kontrolle und Benjamin Mang verwandelte kurz vor der Pause, nach Foul an Manuel Tunat den fälligen Elfer zum vorentscheidenden 3:0. Die zweite Hälfte steckte der BSV auf und Jonas Meier erzielte nach einem Torwartfehler in der 63. Minute das 4:0. Da die Gäste nun immer mehr abbauten, ergaben sich regelmäßig beste Tormöglichkeiten. Als abermals Manuel Tunat im Strafraum gefoult wurde, traf Mang per Strafstoß zum 5:0-Endstand (83.). (BaE)

Sinning – Echsheim II 2:0

Das sehr zerfahrene und nicht wirklich schön anzuschauende Spiel brauchte etwas, bis es Fahrt aufnahm. Die erste gute Chance hatte Florian Schinagl. Ein von ihm getretener Freistoß landete jedoch nur an der Latte (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Willi Keller die Führung auf dem Fuß. Seinen Schuss kratzte aber ein Echsheimer Verteidiger gerade noch von der Linie. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Sinning dominierte, ohne die letzte Durchschlagskraft zu haben. Echsheim bemühte sich, tauchte aber nur selten vor dem Gehäuse der Gastgeber auf. Mit der Einwechslung von Iwo Sommer kam dann etwas mehr Ruhe ins Sinninger Spiel. In der 64. Minute dann die Erlösung. Nach einer schönen Kombination im Strafraum schob Goalgetter Willi Keller aus elf Metern überlegt in die linke Ecke ein. Nach einem schnellen Konter kurz vor dem Schlusspfiff überlupfte Keller den zu weit vor dem Tor stehenden Schlussmann Daniel Sturm und erzielte den 2:0 Endstand. (thr)

Ober-/Unterh. – Brunnen 0:3

Bis zur Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften im Mittelfeld und es gab keine nennenswerten Torchancen. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser aus der Kabine. Nach und nach wurde die Oberhausener Mannschaft jedoch wieder mutiger und so gab es für sie in der 72. Minute die größte Chance des Spiels, als Sascha Meier frei vor dem Torhüter stand und sein Querpass Stürmer Florian Gmeiner nicht erreichte. So kam es für Oberhausen, wie es kommen musste: Eine Minute später landete ein eigentlich harmloser Schuss von Korbinian Stachel im Tor der Gastgeber. Oberhausen drängte auf den Ausgleich, nennenswerte Torchancen konnten nicht notiert werden. Vielmehr gelang der DJK Brunnen über gefährliche Konter in den 88. und und 91. Minute noch das zweite und dritte Tor durch Kevin Irl. (tsv)

Waidhofen – Burgheim II 5:1

Mit einem Tor und drei Vorlagen war Niklas Mönch der überragende Mann des Tages. Von Anfang an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über die Partie und kombinierten sich zu Chancen. Niklas Mönch verwandelte eine dieser zur verdienten Führung (24.). In der Folge verloren die Gäste komplett den Faden und kassierten innerhalb von sieben Minuten drei Tore. Patrick Hofberger aus kurzer Distanz (32.), Kevin Hauke mit einem Lupfer über den Torwart (34.) und Patrick Feichtinger mit einem Schuss aus 15 Metern (39.) waren dabei die Torschützen des SVW. In der zweiten Hälfte waren die Waidhofener auf Kontrolle bedacht und erhöhten durch Stefan Stichlmayr auf 5:0 (70.). Den Schlusspunkt einer sehr einseitigen Partie setze Simon Wolf mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand (89.). (svw)

Weichering – Klingsmoos II 1:2

Die Gäste begannen spielerisch stark, doch die Heimelf konnte den ersten Treffer markieren. In der 13. Minute schloss Maximilian Wäcker nach einem Konter zur Führung für Weichering ab. In der 35. Minute erzielte der frei vor dem Tor stehende Florian Lenz den 1:1-Ausgleichstreffer. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Tobias Wäcker nach einem Abwehrfehler zum 2:1 für den SV Klingsmoos. In der Schlussphase versuchten die Gastgeber, noch den Ausgleich zu erzielen, doch für einen Treffer wollte es nicht mehr reichen. (krc)

Baar – Staudheim 3:0

In der 24. Minute gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Alusine Kamara in Führung. Nach der Halbzeit traf Michael Albrecht vom Elfmeterpunkt zum 2:0 (63.). Kurz darauf musste Martin Aschenmeier vom FC Staudheim den Platz nach einer Gelb-Roten Karte verlassen (66.). Nach 73. Minuten traf Michael Albrecht, wiederum per Elfmeter, zum 3:0-Endstand. (pietb)

