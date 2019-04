00:04 Uhr

Fleißige Jura-Schützen können feiern

Attraktive Wettbewerbe locken viele Teilnehmer an die Stände. Beim Königsschießen schlägt ein „Wiederholungstäter“ erneut eiskalt zu

Von Michael Geyer

So viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr konnte Sportleiter Stefan Mertl zu den traditionellen Wettkämpfen des Preis- und Königsschießens bei den Hüttinger Jura-Schützen am Karfreitag und Ostersonntag im Schützenheim begrüßen. Waren es im Vorjahr nur 31 Aktive, so stellten sich heuer 45 den elf verschiedenen Wettbewerben, die zum ersten Mal auf den neuen elektronischen Ständen durchgeführt wurden. Der Umbau wurde pünktlich zum Beginn der Rundenwettkampf-Rückrunde fertiggestellt. Dank dem Schnupperschießen am 7. April konnten viele neue Schüler beim Königsschießen begrüßt werden. Sogar die Kleinen durften mit dem Lichtgewehr am Schülerwettkampf teilnehmen. Die jüngste Teilnehmerin war gerade einmal sieben Jahre alt.

Zwei Wettbewerbe standen wieder einmal im Vordergrund: Der Kampf um den Titel des Jugend- sowie Schützenkönigs. Im Jugendbereich hatten in den Vorjahren Julia Joham und Julia Braun mit jeweils zwei Titeln die Sache unter sich ausgemacht. 2018 hatte Joham noch die Nase vorne und zum zweiten Mal den Titel geholt. Heuer konterte Braun mit einem 144,4-Teiler und sicherte sich zum dritten Mal die Königswürde. Die 14-jährige Schülerin der Maria-Ward-Realschule in Neuburg schießt aktiv im Rundenwettkampf in der ersten Mannschaft und bewies Potenzial für weitere Königstitel. Jugend-Vizekönigin wurde Antonia Schabacker mit einem 316,3-Teiler, Dritter Stefan Rehm mit einem 328,3-Teiler.

Gutes Auge, eine sichere Hand und ein Quäntchen Glück waren auch beim Kampf um den Königstitel gefragt, der wie immer auf dem ältesten Gewehr des Vereins, einem Zimmerstutzen, ausgeschossen wurde. Nach nur einem Probeschuss wurde es ernst: Auch hier setzte sich mit Florian Schabacker ein „Wiederholungstäter“ durch. Der 33-jährige aktive Schütze der ersten Mannschaft und langjähriges Mitglied der Vorstandschaft holte sich mit einem „Neuner“ bei einem Teiler von 752,4 seinen zweiten Königstitel und löste damit den Vorjahressieger Manfred Mertl ab. Vizekönig wurde Armin Mergel mit einem „Achter“ bei einem 1199,3-Teiler, Dritter Peter Schmalzl mit einem „Siebener“ bei einem 1470,2-Teiler.

Beim Schülerpreis lag Sebastian Schabacker mit 157,6 Punkten vorne, gefolgt von Silas Hübner (199,5) und Johannes Rehm (421,0). Ihren zweiten Titel schnappte sich die frisch gebackene Jugendkönigin Julia Braun beim Jugendpreis. Sie erzielte 73,2 Punkte und verwies auch hier ihre größte Konkurrentin Antonia Schabacker mit 243,4 Punkten auf Platz zwei. Knapp dahinter lag Jeremias Hübner (281,3).

Andreas Funk war mit 43,7 Ringen der beste Schütze beim Traditionspreis, der mit dem alten Knickgewehr und ohne Schießausrüstung ausgetragen wurde. Zweiter wurde Manfred Mertl (39,0), auf Rang drei landete Carolin Baier (36,7). Beim Amateurpreis, an dem die Mitglieder teilnahmen, die nicht in Rundenwettkämpfen mitmachen, holte sich Anita Biber mit 134,6 Punkten den ersten Platz, gefolgt von Markus Mayr (179,1) und Martina Weigl (278,6). Den Ehrenpreis – eine Kombination aus Zehntel- und Teilerwertung – sicherte sich Hubert Hackenberg (37 Punkte) vor Katharina Schabacker (53,8) und Josef Spenninger (76,8).

Aus den Ergebnissen der beiden letztgenannten Wettbewerbe wurde jeweils das schlechteste für den Preis der Kategorie „Erster von Hinten“ ermittelt. Dabei stand mit Alexandra Hackenberg der „Pechvogel des Abends“ fest. Sie trug es freilich mit Humor. Den bewiesen auch Thomas Göbel (37 Punkte), Alexandra Hackenberg (36) und Manuela Rehm (32) beim Juxpreis. Klarer Sieger beim Pistolenpreis wurde Fabian Hübner mit 46,6 Ringen, gefolgt von Florian Schabacker (43,8) und Adolf Schlosser (42,2).

Ganz eng ging es beim Schützenpreis zu, bei dem Stefan Mertl mit 51,3 Ringen nur um ein Zehntel besser war als Andreas Hackenberg. Dritter wurde Matthias Baier mit 50,0 Ringen. Zur Erklärung: Die Ergebnisse mit einer Punktewertung wurden aus einer Kombination aus Teiler- und Ringwertung berechnet.

