vor 47 Min.

Joshofener Stockschützen küren Vereinsmeister

Bei der SpVgg fanden fünf Wettbewerbe statt. Während Abteilungsleiter Georg Engel zwei Titel holt, landen bei den Hobbyschützen drei Frauen auf dem Podest

Joshofen Die Stockschützen der SpVgg Joshofen-Bergheim haben ihre Vereinsmeisterschaft durchgeführt. Die Titelkämpfe wurden in mehreren Kategorien ausgetragen. Zum einen traten „Profis“ an, zum anderen Hobbyspieler. Zum zweiten Mal wurde die Vereinsmeisterschaft auch im Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Außerdem fanden ein DUO-Wettbewerb und ein Turnier für Schüler bis zehn und acht Jahre statt.

Die Meisterfeier mit der Ehrung der Sieger und aller Teilnehmer und die Preisverleihung ging bei einer Feier im Gasthaus am See in Joshofen über die Bühne. Abteilungsleiter Georg Engel führte in gewohnt routinierter Weise durch den Abend.

Bei den „Profis“ wurden im Gegensatz zu den Hobby-Stockschützen zwei Durchgänge geschossen.

Ergebnis

1. Georg Engel 296 Punkten 2. Hermann Strehle 253 Punkte 3. Werner Koch 249 Punkte 4. Peter Bauer 247 Punkte 5. Willi Engel 243 Punkte 6. Wolfgang Franke 229 Punkte 7. Hanno Lurtz 206 Punkte

8. Wolfgang Thulke 200 Punkte 9. Franz Fetsch 186 Punkte

10. Gerald Huber 170 Punkte 11. Fritz Nemitz 162 Punkte 12. Heiner Bauer mit 156 Punkte

Bei den Hobby-Schützen hatten in diesem Jahr die Damen eindeutig das Sagen.

Ergebnis

1. Agathe Burghart 154 Punkte

2. Petra Fieger-Strehle 143 Punkte

3. Rosa Eder 130 Punkte

4. Ingrid Oesterlein 108 Punkte

5. Petra Fetsch 90 Punkte

6. Karlheinz Oesterlein 86 Punkte

7. Melanie Lunzner 56 Punkte

8. Thomas Lunzner 44 Punkte

9. Detlef Hilgendorf 44 Punkte

10. Josef Burghart 36 Punkte

Weiter ging es mit den Schülern. Im Wettbewerb bis zehn Jahre siegte Kilian Lurtz mit 189 Punkten. Bei den Schülern bis acht Jahre gewann sein Bruder Jakob Lurtz mit 131 Punkten.

Bei der Meisterschaft im Mannschaftswettbewerb traten fünf Dreierteams gegeneinander an. Hier war immer ein Profi gesetzt und zwei Hobbystockerer zugelost worden. Souveräner Mannschaftsmeister mit 8:0 Punkten wurde das Team um Peter Bauer, Werner Koch und Wolfgang Thulke. Zweiter mit 5:3 Punkten wurde die Mannschaft mit Willi Engel, Franz Fetsch und Karlheinz Oesterlein. Den dritten Platz erkämpften sich Heiner Bauer, Wolfgang Franke und Fritz Nemitz mit ebenfalls 5:3 Punkten. Vierter wurden Georg Engel, Detlef Hilgendorf und Hermann Strehle mit 2:6 Punkten. Den fünften Platz erreichten Petra Fieger-Strehle, Hanno Lurtz und Kilian Lurtz sieglos mit 0:8 Punkten.

Fünf Mannschaften traten bei der Duo-Meisterschaft an. Erster wurden mit 7:1 Punkten Georg Engel und Werner Koch. Rang zwei ging mit 5:3 Punkten an Peter Bauer und Hanno Lurtz. Dritter mit 4:4 Punkten wurden Franz Fetsch und Karlheinz Oesterlein. Platz vier mit 2:6 Punkten holten Wolfgang Franke und Wolfgang Thulke. Fünfter mit ebenfalls 2:6 Punkten wurden Fritz Nemitz und Hermann Strehle. (oes)

