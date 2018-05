vor 41 Min.

Mit großem Gepäck an den Levico-See Lokalsport

Beim traditionellen Trainingslager des DRC Neuburg im Trentino wird an Kraft, Technik, Schnelligkeit und Ausdauer gearbeitet. 47 Boote im Schlepptau

Von Monika Sandner

„The same procedure as every year!“ Um auf idealem Kanu-Gewässer trainieren zu können und Grundlagen für die anstehenden Regatten zu schaffen, fährt der DRC Neuburg mit seinen Rennsportlern seit vielen Jahren in den Pfingstferien für eine Woche an den Levico-See ins Trentino. Dort werden Technik, Kraft, Schnelligkeit und Wassergefühl weiterentwickelt. Das Trainingslager zu Saisonbeginn dient vor allem zur Steigerung des Trainingsumfangs und zur Erhöhung der Trainingsintensität.

Norbert Winter, der langjährige Motivator des Kanu-Rennsports, hat zum letzten Mal das Großprojekt „Trainingslager Levico“ ge-stemmt. Er gab seine Erfahrungswerte an die neue DRCN-Sportwartin Anja Reinhardt weiter, die sich bereits engagiert einbrachte. Als Vereins- und Verbandstrainer wird Winter jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

Fast der gesamte Rennsport-Fuhrpark – bestehend aus 47 Booten – wurde nach Levico befördert. So konnte jeder Sportler das für ihn geeignete Boots-Material fahren. Im Nachwuchsbereich wurden neue Boots-Typen ausprobiert und verschiedene Boots-Besetzungen im Kajak-Zweier und -Vierer getestet.

28 Mitglieder der Neuburger Regattamannschaft zwischen neun und 19 Jahren sowie acht Kadermitglieder des Bayerischen Kanu-Verbandes wurden von elf Trainern betreut. Sie absolvierten je nach Alter zwei bis vier Wassereinheiten pro Tag. Zusätzlich standen Joggen und Krafttraining auf dem täglichen Trainingsplan. Wettertechnisch haben die DRCN-Kanuten allerdings schon bessere Jahre erlebt. Trotz regelmäßiger Regenschauer waren die Trainingsbedingungen sehr gut. Spiegelglatt zeigte sich der See von seiner besten Seite und der gewohnte Nachmittagswind blieb heuer gänzlich aus. Alle Trainingseinheiten konnten somit wie geplant absolviert werden. Die Sportler legten im Laufe der Woche je nach Altersklasse zwischen 60 und 200 Kilometer zurück.

Der Trainingsfleiß der Aktiven hat sich ausgezahlt. Alle Rennkanuten befinden sich in aufsteigender Form. Bestens vorbereitet und hoch motiviert geht ein Teil der Regattamannschaft am 9./10. Juni in Wiesbaden sowie 16./17. Juni in Kleinheubach an den Start.

