Neubau des Sportheims ist Herkules-Aufgabe

FC Rennertshofen steht vor finanziellem Kraftakt. Mitgliederzahl ist gestiegen. Dafür ist eine Abteilung verantwortlich

Von Richard Abspacher

„Im Moment sind 533 Mitglieder beim FC Rennertshofen registriert“, verkündete Vorsitzender Andreas Czerny mit Stolz bei der Jahresversammlung des Vereins.

Spitzenreiter ist nach wie vor die Abteilung Fußball mit derzeit 298 Personen, gefolgt von der Abteilung Damengymnastik mit 235 Mitgliedern. Christian Gebert, dem die Verwaltung der Mitglieder obliegt, berichtete, dass das um 30 Personen mehr seien als vor einem Jahr. Dieser Zuwachs sei großteils der Damengymnastik zuzuordnen. In dieser Sparte sind auch die Steppaerobic-Gruppe, das Mutter-Kind-Turnen, das Kinderturnen und die Rückengymnastik-Gruppe integriert.

Bei den Fußballern sind zwei Seniorenmannschaften und zehn Jugendteams in den verschiedenen Wettbewerben gemeldet. Die AH-Mannschaft trainiert zwar regelmäßig, richtet jedoch keine Spiele mehr aus. Jugendleiterin Michaela Kruber berichtete, dass es gelungen sei, in dieser Saison wieder eine eigene A-Jugendmannschaft zu installieren, die allerdings den jüngeren Jahrgängen zuzuordnen sei. Deshalb gebe es heuer auch keine B-Jugend. Bei allen Jugendteams gebe es eine Spielgemeinschaft mit dem SV Bertoldsheim. „Von den 120 Jugendlichen kommen 100 aus dem FCR, der Rest vom SVB und bei den 15 Trainern gehören 14 dem FCR an.“

Fußball-Abteilungsleiter Daniel Litzl berichtete von den zufriedenstellenden Platzierungen der Seniorenteams unter Trainer Tommy Mutzbauer.

Laut Kassier Roland Heckel steht der FCR finanziell auf gesunden Beinen. Im vergangenen Jahr konnte ein Überschuss von mehreren Tausend Euro erwirtschaftet werden. Das sei zwar nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“, wenn man die Summe, die in den Bau des neuen Sportheims gesteckt werden muss, betrachtet. Deshalb müsse man Möglichkeiten finden, wie man noch mehr Gelder generieren könne. Andreas Czerny gab der Hoffnung Ausdruck, falls alle anstehenden bürokratischen Hürden zügig abgearbeitet werden können, dass noch heuer mit dem Baubeginn zu rechnen sein wird. Ein heikles Thema stand am Schluss der Versammlung noch an: die Beitragserhöhung. Vor elf Jahren hatte der Verein zuletzt seine Beiträge angepasst. Eine Erhöhung war also dringend geboten. Zumal auch die Abgaben an den BLSV in der Zwischenzeit mehrmals erhöht wurden, die Ausgaben für Material und sonstige Dinge stetig steigen und nicht zuletzt der Neubau des Sportheims vor der Tür steht.

Aus diesen Gründen beschloss die Versammlung einstimmig, die Beiträge moderat zu erhöhen. Erwachsene Mitglieder zahlen nun 72 Euro pro Jahr (zuvor 60), Jugendliche bis 13 Jahre 30 (24), Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 38 (32). Der Familienbeitrag wurde von 120 auf 132 Euro angehoben und für die Mutter-Kind-Gruppe von 50 auf nun 60 Euro pro Jahr.

