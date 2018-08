„Nicht gelaufen und gekämpft“

vor 21 Min.

Zell/Brucks Trainer Markati fordert von seinem Team eine Steigerung

Von Niklas Golling

Nach einem guten Saisonstart mit einem Sieg (3:1 beim BSV Neuburg II) und einem Unentschieden (0:0 gegen die DJK Brunnen) hagelte es für den A-Klassisten FC Zell/Bruck am vergangenen Sonntag gegen den Kreisklassen-Absteiger FC Illdorf die erste Niederlage (1:4). Kein Wunder also, dass Trainer Rinaldo Markati für das nächste Match am morgigen Sonntag (15 Uhr) beim TSV Ober-/Unterhausen eine klare Leistungssteigerung von seiner Mannschaft erwartet: „Sie sind nicht gelaufen und haben nicht gekämpft. So kannst du kein Spiel gewinnen. Das muss am Sonntag besser werden.“

Zudem kreidet Markati seiner Truppe an, zu wenig aus den vorhandenen Möglichkeiten gemacht zu haben. „Viele Chancen, keine Tore“, so der FC-Coach, der zugleich auf die momentane personelle Notsituation verweist: „Wir haben zurzeit vier Spieler, die im Urlaub sind und uns wirklich weiterhelfen könnten. Das kann man nicht so einfach kompensieren.“

Beim Auswärtsmatch am Sonntag beim noch sieglosen TSV Ober-/Unterhausen kann Markati mit Christoph Vetter, Daniel Vetter und Marcel Girbinger wieder auf drei Leistungsträger zurückgreifen. Trotzdem erwartet der Zell/Brucker Trainer keine einfache Partie: „Ober-/Unterhausen ist unter Trainer Thomas Mertel nicht gut in die neue Saison gestartet. Ihr Anspruch ist aber definitiv höher, als es die Tabelle zurzeit darstellt. Das habe ich meinen Jungs auch schon gesagt. Es wird mit Sicherheit nicht einfach, da unser Gegner bestimmt seinen ersten Dreier in dieser Spielzeit einfahren möchte.“

Auch der Anspruch des FC Zell/Bruck ist es in dieser Saison, oben mitzuspielen. Allerdings verschwendet Markati momentan keine Gedanken an mögliche Aufstiegs-ambitionen. Vielmehr möchte er das Hauptaugenmerk darauf setzen, seine Schützlinge im fußballerischen und taktischen Bereich voranzubringen. „Ich will vor allem die jungen Spieler besser machen“, erklärt der 40-Jährige. Inwieweit ihm dieses Vorhaben gelingt, wird sich möglicherweise schon bei der schweren Auswärtsaufgabe gegen Ober-/Unterhausen zeigen.

Den Beginn des vierten Spieltags macht die DJK Brunnen, die bereits am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Klingsmoos II zum Spitzenspiel „Vierter gegen Zweiter“ lädt. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt der BSV Neuburg II den SV Wagenhofen. Gleichzeitig trifft der SV Echsheim II auf den FC Staudheim. Parallel zur Partie des FC Zell/Bruck beim TSV Ober-/Unterhausen hat es der FC Illdorf mit dem SV Baar sowie der SV Sinning mit dem SV Waidhofen zu tun. Zudem tragen die beiden Aufsteiger SV Bayerdilling und TSV Burgheim II den Kampf um den ersten Saisonsieg aus.

