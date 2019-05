vor 6 Min.

SC Ried blickt 70. Jubiläum entgegen

Dreitägiges Fest findet im Juli statt. Was es aus den Abteilungen zu berichten gibt

Im Mittelpunkt des Jahres beim SC Ried steht die Feier zum 70. Jubiläum, die vom 19. bis 21. Juli stattfindet.

Für das Fest wurde ein Programm mit sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten zusammengestellt, teilt Vorsitzender Franz Rein bei der Jahresversammlung mit. Rein blickte auch auf das vergangene Jahr zurück, in dem neben dem Sportlichen vor allem die baulichen Projekte wie die Umstellung im Sportheim von Öl- auf Gasheizung im Fokus standen. Sein besonderer Dank galt allen engagierten Ehrenamtlichen und deren Familien, ohne deren Einsatz ein aktives Vereinsleben nicht möglich ist. Außerdem berichtete Rein noch von einem Wachstum bei den Mitgliederzahlen um sieben Mitglieder auf 423.

Im Anschluss sprach Jugendleiter Kujtim Berisha über die Jugendarbeit des Vereins. Neben dem sehr erfolgreichen Kinderturnen für die ganz Kleinen stellt der SC Ried über die Bambini bis hinauf zur D-Jugend sechs eigene Mannschaften. Daneben hat der SCR zwei Spielgemeinschaften, eine in der C Jugend mit dem FC Zell/Bruck und dem BSV Neuburg, sowie eine in der B Jugend mit dem FC Zell/Bruck und dem SV Wagenhofen. Die A-Jugendlichen des SC Ried spielen mit Gastspielrechten bei Nachbarvereinen. Neben dem Spielbetrieb berichtete Berisha von vielen weiteren Aktivitäten und bedankte sich dabei bei allen Trainern und den Elternbeiräten, die ihn unterstützen.

Fußballabteilungsleiter Daniel Meilinger zog eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Die Saison 2017/2018 beendete die erste Mannschaft auf dem fünften Platz der Kreisklasse Neuburg. In der aktuellen Saison belegt man den sechsten Tabellenplatz. Bei der zweiten Mannschaft zeige sich aktuell ein durchwachseneres Bild. Nach einem sechsten Platz in der Vorsaison steht man aktuell in der B-Klasse auf einem enttäuschenden zwölften Platz.

Abteilungsleiterin Christine Boeck berichtete, dass neben der Damen- und Seniorengymnastik vor allem die angebotenen Zumba-Kurse eine sehr positive Resonanz hätten. Seit mittlerweile 1984 hat sich die Damengymnastik zu einem wichtigen Stützpfeiler des Vereins entwickelt. Neben den regelmäßigen Übungseinheiten erzählte Christine Boeck von weiteren Aktivitäten, wie gemeinsame Rad- oder Wandertouren.

Kassier Robert Rein erzählte von einer positiven finanziellen Bilanz ziehen. Die Mitglieder stimmten einer durchgängigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2019 zu.

Für 25 Jahre wurden Philipp Keßler, Tim Winhard, Bernhard Hafner, Mario Markhot, Monika Schweitzer, Philipp Stuber, Michael Rein und Moritz Bartoschek geehrt. Franz Seitz, Thomas Strixner und Hubert Schwegler wurden für 40 Jahre geehrt. Abschließend wurde den anwesenden Mitgliedern von den Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern durch die Stadt Neuburg und der Schiedsrichtergruppe Neuburg berichtet. So wurde Erich Koch mit der Schiedsrichter-Verbands-Ehrenmedaille in Silber für 40 Jahre Schiedsrichtertätigkeit ausgezeichnet. Nicht zu vergessen war im vergangenen Jahr auch der 80. Geburtstag des Rieder Urgesteins und Ehrenjugendleiters Adi Murr. (scr)

Themen Folgen