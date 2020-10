vor 3 Min.

Spannendes vereinsinternes Duell

Die zweite Mannschaft des TSV Neuburg wendet mit einem Schlussspurt gegen das dritte Team eine Niederlage ab und setzt sich mit 3:2 durch. Weibliche U18 feiert zwei Siege

Von Heinz Kirschner

Die weibliche U18 der Volleyballer des TSV Neuburg, die in der vergangenen Saison als U16 Kreismeister der Kreises Nord wurde, hat ihren ersten Spieltag der neuen Saison absolviert. Auch die Damenmannschaften waren im Einsatz. Dabei traf die zweite Garnitur im vereinsinternen Duell auf die dritte Mannschaft.

Es trafen die Mannschaften von Gastgeber ESV Ingolstadt, der SV Wettstetten und die Neuburgerinnen aufeinander. Die erste Begegnung lautete dann ESV Ingolstadt gegen den SV Wettstetten, die Neuburgerinnen stellten das Schiedsgericht. Als erster Schiri fungierte Emma Reitwießner, die das Spiel souverän leitete. Der SV Wettstetten setzte sich souverän mit 3:0 (25:5, 25:11, 25:7) durch.

Nun waren die Neuburgerinnen an der Reihe. Sie spielten zunächst gegen die Gastgeberinnen. Trotz mancher Probleme in der Aufstellung konnten sie diese mit guten Spielzügen wettmachen und das Match mit 3:0 (25:6, 25:16, 25:16) für sich entscheiden.

Jetzt ging es gegen den SV Wett-stetten. Den ersten Satz konnten die Neuburgerinnen durch eine Aufschlagserie von Neuzugang Karadag Ahuzar mit 25:8 ungefährdet einfahren. Der Neuburger Trainer Heinz Kirschner führte nun einen zweifachen Spielerwechsel durch, der etwas Unruhe ins Team brachte und so manche Spielerin vergaß, wo ihre Position im Spielfeld ist. Bei einem Spielstand von 15:8 für den SV Wettstetten wechselte er zurück, trotzdem konnte das Team um Lea Niggemeyer das Heft nicht mehr an sich reißen und mussten den Satz mit 19:25 abgeben.

Im dritten Satz verbesserten sich die Neuburgerinnen und fanden zu ihrer Spielstärke zurück. Mit 25:21 wurde dieser letztendlich gewonnen. Letztendlich gewann die U18 des TSV mit 2:1 (25:8, 19:25, 25:21).

TSV Neuburg Letizia Lettenmayer, Marlene Klöck, Emma Reitwießner, Thalia Diekmann, Alma Hamzic, Lea Niggemeyer, Christiane Bottenschein, Ahuzar Karadag.

Das gleiche Team spielt auch in der Erwachsenenrunde als Damen III in der Kreisklasse. Dort kam es zu einem vereinsinternen Duell mit dem TSV Neuburg II, der von Beate Lucya trainiert wird. Den ersten Satz konnten die Damen II durch die guten Aufschläge von Jule Sand mit 25:19 gewinnen. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel beider Teams ausgeglichen, mit etwas mehr Fortune konnten nun die Damen III den Satz mit 25:23 glücklich für sich entscheiden. Den dritten Durchgang verlor die dritte Mannschaft aufgrund der schwachen Annahme und der fehlerhaften Aufschläge mit 17:25. Im vierten Satz mussten die Damen III alles in die Waagschale werfen, um noch in den Tie-Break zu kommen. Neuburg III hatte nun einen besseren Lauf, die Aufschläge waren erfolgreich und die Fehlerquellen geringer. Dies wurde mit einem Satzgewinn von 25:18 belohnt. Im Tie-Break führten die Damen III bis zum Punktestand von 11:7. Danach gab es eine Aufschlagserie der Damen II, der eine Wende herbeiführte. Am Ende gewann der TSV Neuburg II mit 15:11 und entschied die Partie mit 3:2 für sich.

Im darauf folgenden Spiel ging es für den TSV Neuburg III gegen die DJK Titting II. Trotz heftiger Gegenwehr und vielen guten Spielzügen setzte sich die DJK Titting mit 3:1 (20:25, 25:13, 25:22, 25:14) durch.

Die letzte Partie des Tages lautete TSV Neuburg II gegen DJK Titting II. Auch Damen II konnten die Tittinger trotz starker Gegenwehr nicht bremsen und verloren mit 1:3 (17:25, 25:19, 20:25, 24:26).

Themen folgen