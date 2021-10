Sechs neue Titelträger

Der BSV Neuburg hat erstmals nach mehreren Jahren eine Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Wer sich in den verschiedenen Altersklassen durchgesetzt hat

Nach mehreren Jahren Pause veranstaltete die Tennisabteilung des BSV Neuburg zum Saisonabschluss wieder eine Vereinsmeisterschaft in verschiedenen Altersklassen.

Bei den jüngsten Mitgliedern führte Übungsleiter Chris Graßl in seiner neu gegründeten Anfänger-Trainingsgruppe zum Ende des Sommertrainings eine sogenannte „Bambini-Olympiade“ durch. Aufgeteilt in zwei Leistungsklassen, die „Jungprofis“ und die „Supertalente“, wurden hier die Platzierungen sowohl über Schlagübungen als auch in den Bereichen Werfen, Springen und Koordination ermittelt. Bei den diversen Übungen sollte vor allem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. Am Schluss durften sich alle Teilnehmer im Alter von fünf bis elf Jahren bei der Siegerehrung über Urkunden und Pokale freuen.

In den höheren Altersklassen spielten die Jugendlichen jeweils im Modus „Jeder gegen Jeden“: Bei den Knaben U15 konnte erwartungsgemäß Leon Möbius die Konkurrenz für sich entscheiden. Luca Schulz und Julian Rigler belegten hier die weiteren Plätze. Auch bei den Junioren U18 ging der Vereinsmeistertitel mit Tim Kirchhofer an den Favoriten, gefolgt von Elias Rogler, Leon Möbius und Leo Sauerlacher.

Bei den Mädchen U15 lieferten sich Ewa Krzyzanowski und Raluca Burla, die in den vergangenen beiden Jahren bei ihren Punktspiel-Einsätzen für den TSV Ober-/Unterhausen viel Erfahrung gesammelt hatten, nach jeweils klaren Siegen gegen ihre anderen Konkurrentinnen ein enges Match um den Vereinsmeistertitel. In diesem siegte Burla letztlich knapp mit 4:0, 1:4 und 10:7 im Match-Tiebreak.

Besonders erfreulich für den BSV war, dass Sportwart Benedikt Pelz nach zwölfjähriger Pause wieder eine Konkurrenz im Herrenbereich ins Leben rufen konnte, zu der sich neun Starter gemeldet hatten. Diese spielten in zwei Vorrundengruppen die jeweiligen Halbfinalisten aus. In der Gruppe A setzten sich mit Martin Gepperth vor Florian Liepelt klar die Favoriten durch. In der Gruppe B war lediglich Sascha Hankowiak ohne Niederlage als Gruppenerster sicher. Als Zweiter konnte sich ganz knapp Elias Rogler vor den punktgleichen Vladimir Gagula und Benedikt Pelz für das Semifinale qualifizieren. In diesem war er gegen Gepperth allerdings chancenlos. Im zweiten Halbfinal-Match sicherte sich Liepelt mit 6:3 und 6:2 den Finaleinzug gegen Hankowiak.

Beim Finaltag am vergangenen Samstag wurde dann bei traumhaften Wetterbedingungen der Vereinsmeister sowie Platz drei in der Herrenkonkurrenz ausgespielt. Mit einem 6:1, 6:4-Erfolg gegen Rogler wurde Hankowiak Dritter. Im Finale lieferten sich die Favoriten Gepperth und Liepelt eine spannende und phasenweise hochklassige Partie, in der schließlich Liepelt mit 2:6, 6:1 und 6:3 den Tennis-Vereinsmeistertitel errang.

Im Anschluss an das Herrenfinale fand dann für alle Altersklassen die Siegerehrung statt, bei der Abteilungsleiter Marcel Engel, Sportwart Benedikt Pelz und Jugendwartin Christine Rigler die Urkunden und Pokale an die Sieger und Platzierten überreichten.

Platzierungen im Überblick:

l„Bambini-Olympiade,Jungprofis“: 1. Isabel Wiedemann, 2 Sara Malsam, 3. Darja Stanek, 4. Jessica Thaller

l„Bambini-Olympiade, Supertalente“: 1. Melina Möbius, 2 Paul Mintert, 3. Lia Zeller

lMädchen U15: 1. Raluca Burla, 2. Ewa Krzyzanowski, 3. Celina Malsam, 4. Selina Stanek/Emilia Möbius/Katharina Pfahler

lKnaben U15: 1. Leon Möbius, 2. Luca Schulz, 3. Julian Rigler

lJunioren U18: 1. Tim Kirchhofer, 2. Elias Rogler, 3. Leon Möbius, 4. Leo Sauerlacher

lHerren: 1. Florian Liepelt, 2. Martin Gepperth, 3. Sascha Hankowiak, 4. Elias Rogler