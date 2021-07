Tabellenführung verteidigt

Herren 30 des TSV Ober-/Unterhausen bezwingen den SC Mühlried. Auch der Nachwuchs ist überaus erfolgreich

Mit einem Sieg in Mühlried konnten die Herren 30 des TSV Ober-/Unterhausen die Tabellenführung verteidigen. Niederlagen kassierten dagegen die Damen 40 und die Herren.

lDamen 40, Kreisliga: SV Haimhausen – TSV Ober-/Unterhausen 5:1: In Haimhausen gab es für die TSV-Damen nichts zu holen. Lediglich Susanne Götzenberger konnte ihr Einzel klar mit 6:1,6:3 gewinnen. Ursula Oppenheimer, Sandra Zach und Carola Braun-Schmiz mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Auch die Doppel um Götzenberger/Braun-Schmiz und Oppenheimer/Zach gingen an die stark aufgestellten Haimhausener.

lHerren, Bezirksklasse 3: TSV Großmehring – TSV Ober-/Unterhausen 6:3: Stefan Gastl (7:6, 0:6, 7:10) und Marcus Lappe (6:7, 6:3, 9:11) mussten knappe Niederlagen einstecken. Auch Christoph Gastl (4:6, 3:6) und Matthias Frank (3:6, 0:6) hatten das Nachsehen. Andreas Mayer (6:1, 6:1) und Tobias Mocka (6:0, 7:6) machten es besser und fuhren sichere Siege ein. Im Doppel behielten Mayer/Mocka mit 6:2, 6:1 die Oberhand. S. Gastl/Lappe (6:7, 6:2, 7:10) und C. Gastl/Frank (6:7, 7:6, 11:13) hatten in ausgeglichenen Matches nicht das nötige Spielglück und verloren denkbar knapp.

lHerren 30, Kreisliga: SC Mühlried – TSV Ober-/Unterhausen 2:4: Nach einer 5:1-Führung im ersten Satz musste der Mühlrieder verletzungsbedingt gegen Michael Seeber aufgeben. Martin Angermayr war ebenfalls mit 6:3, 6:4 erfolgreich. Stefan Zehnder musste sich knapp mit 6:1, 2:6, 4:10 geschlagen geben. Auch Christoph Hafner war in zwei Sätzen unterlegen. In den Doppeln ließen Seeber/Zehnder (6:2, 6:2) und Angermayr/Geier (6:2, 6:1) nichts anbrennen und konnten die Tabellenführung verteidigen.

lBambini 12, Bezirksklasse 2: TSV Ober-/Unterhausen – TSV Reichertshofen 6:0: Wie schon in den ersten beiden Partien konnte die U12 erneut auf ganzer Linie überzeugen. Lukas Geier (6:0, 6:1), Dilyana Vicheva (6:0, 6:0), Raluca Burla (6:2, 6:2) und Ewa Krzyzanowski (6:0, 6:0) triumphierten allesamt in den Einzeln. Auch die Doppel Burla/Krzyzanowski (6:0, 6:2) und Vicheva/Bokhobza (6:2, 6:0) gingen deutlich an den TSV.

lMidcourt U10, Bezirksklasse 1: TSV Ober-/Unterhausen – SC Mühlried 12:0: Die U10 zeigte erneut eine starke Leistung und ist nun nach drei Partien immer noch ohne Satzverlust. Oskar Wasilesku (4:0, 4:1), Florian Geier (4:0, 4:0), Niklas Malchert (4:0, 4:0) und Charlotte Smola (4:1, 4:0) ließen in den Einzeln nichts anbrennen und siegten souverän. Auch im Doppel zeigten Wasilesku/Smola (4:1, 4:0) und Geier/Habermayr (4:1, 4:2) ihr Können.

lKleinfeld U9, Bezirksklasse 1: TC Pfaffenhofen/Ilm – TSV Ober-/Unterhausen 9:12: Ein souveräner Auftritt in den Motorikübungen sorgte für einen starken Auswärtserfolg in Pfaffenhofen. Diese gingen mit 9:0 an den TSV. Im Einzel erreichten Florian Geier (4:1, 1:4) und Jakob Wasilesku (4:1, 3:5) jeweils ein Unentschieden und waren einem Sieg sehr nahe. Jakob Bürle und Mariella Graf mussten sich trotz guter Leistungen geschlagen geben. Im Doppel kamen Bürle/Giesecke mit 4:1, 1:4 zu einem Remis, während sich Geier/Wasilesku (2:4, 1:4) geschlagen geben mussten.