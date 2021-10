Ein neues Ehrenmitglied beim BSV

Hubert Wegrath hat beim BSV Neuburg viele verschiedene Ämter ausgeführt. Klaus Sartoris bleibt Vorsitzender des Gesamtvereins. Abteilungsleiter bestätigt

Kürzlich lud der Ballspielverein Neuburg coronabedingt seine Mitglieder zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Die beiden Vorsitzenden Klaus Sartoris und Renate Höfler konnten zahlreiche Mitglieder in der Parkhalle begrüßen. Auch dieses Jahr standen viele Ehrungen auf dem Programm. Von den 30 zu ehrenden Mitgliedern hielten 14 bisher 50 Jahre dem Verein die Treue. Zwei Sportler – Erwin Biehler und der Ehrenvorsitzende Klaus Eisenhofer – sind bereits seit 65 Jahre beim BSV.

Eine besondere Ehrung erhielt auch das langjährige Mitglied der Fußballabteilung, Hubert Wegrath. Ihn ernannte die Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des Vereins. In seiner Laudatio erwähnte der 1. Vorsitzende Klaus Sartoris, dass ihm im Verein kein Mitglied bekannt sei, das so lange aktive Funktionärsarbeit geleistet habe wie Hubert Wegrath. Neben zahlreichen Ämtern wie Jugendleiter, Trainer im Jugendbereich oder Abteilungsleiter Fußball sei Wegrath immer dort zur Stelle gewesen, wo „Not am Mann“ war. Auch heute noch ist er gewählter Schriftführer und trägt mit seinem enormen Hintergrundwissen über die Vereinsentwicklung häufig zur Lösung auftauchender Probleme bei. „Der BSV Neuburg bedankt sich für sein Engagement mit dieser höchsten zu vergebenden Ehrung“, so Sartoris.

In den folgenden Rechenschaftsberichten der vergangenen beiden Jahre wies der Vorstand solide Finanzen vor. Dadurch konnten unter anderem kleine Rücklagen für anstehende Investitionen gebildet werden. Zudem wurden einige werterhaltende Maßnahmen am Vereinsgelände durchgeführt. Das Vereinsheim bekam einen neuen Außenanstrich, neue Duschen wurden installiert und eine marode Eingangstür im Spielerausgang ersetzt.

Sportlich gesehen startete die Tennisabteilung zuerst in den Spielbetrieb. Die Sportart erhielt in der Pandemie recht früh die Genehmigung, sportlich wieder aktiv zu werden. Dies wirkte sich positiv durch einen Zuwachs der Mitgliederzahlen aus. Nicht ganz so erfreulich verlief der Start der Fußballabteilung. Etliche Spieler hatten entweder den Verein verlassen oder wollten nicht mehr aktiv sein, so dass eine zweite Aktiven-Mannschaften nicht mehr gebildet werden konnte. Das erste Team startete mit bisher geringem Erfolg in die Saison 2021/2022 der Kreisklasse Neuburg. Derzeit belegt man den letzten Platz in der Tabelle. Die Sparten Badminton und Tischtennis beginnen erst in den nächsten Tagen wieder mit dem Spielbetrieb.

Bei den anschließenden Neuwahlen stellten sich Sartoris und Höfler (2. Vorsitzende) zur Wiederwahl und wurden ohne Gegenvorschlag einstimmig gewählt. Auch Schriftführer Hubert Wegrath und Kassenprüfer Fritz Müller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neuer 2. Kassenprüfer ist Christoph Klein.

Zudem musste die Versammlung laut Satzung die in den jeweiligen Sparten gewählten Abteilungsleiter bestätigen. Dies sind:

lBadminton: Macial Vasil

lGymnastik: Christine Müller und Martina Jungwirth

lFußball: Ernst Nebelmair

lTennis: Marcel Engel

lTischtennis: Colin Uhlich

lRadsport: Peter Wolf und Hubert Wegrath

Zum Schluss der Versammlung legte die Vorstandschaft noch einen Katalog von Maßnahmen für die nächsten Jahre vor, die es abzuarbeiten gilt. So müssen unter anderem Investitionen in die Heizung getätigt werden, das Dach des Tennisheimes bedarf einer Erneuerung, die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage wurde diskutiert, Satzungen und Ordnungen müssen überarbeitet und angepasst werden. Außerdem feiert der Verein im Jahre 2022 sein 70-jähriges Bestehen. Auch hier sollen einige Aktionen geplant und durchgeführt werden. (sar)