21:48 Uhr

Vormachtstellung ist durchbrochen

Beim Burgheimer Gemeindepokal sichert sich Winterlust Straß die begehrte Trophäe mit dem Luftgewehr sowie den Wanderpokal bei den Schülern. Aber auch der Titelverteidiger geht nicht leer aus

Von Thomas Bauch

In diesem Jahr waren die Winterlust-Schützen Straß Gastgeber des Gemeindepokals. Insgesamt 75 Aktive aus den vier Schützenvereinen der Gemeinde – davon sieben Schützen in der Jugend- und zehn in der Schülerklasse – traten bei diesem Wettkampf an. Die Vormachtstellung der Schützenfreunde Burgheim wurde nach zwei Jahren vom Gastgeber unterbrochen. Winterlust Straß sicherte sich den Gemeindepokal mit dem Luftgewehr sowie den Wanderpokal bei den Schülern, wobei die Burgheimer den Gemeindepokal mit der Luftpistole beziehungsweise den Wanderpokal bei der Jugend verteidigte.

2. Bürgermeister Peter Specht gratulierte den vier Schützenvereinen, dass diese den Pokal seit 1984 austragen und dabei immer tolle Ergebnisse ablieferten. In der Altersklasse Schüler belegte der Straßer Mele Fabrizio mit 170 Ringen den ersten Platz. Dahinter landeten die Burgheimer Jonas Schiele (166) und Hanna Lenz (163). Bei der Jugend ging Rang eins nach Burgheim. Celina Schiele konnte mit 275 Ringen den Pokal erstmalig holen. Den zweiten Platz sicherte sich Lea Fahrmayr (Straß) mit 244 Ringen, gefolgt von ihrer Vereinskollegin Anna Beltz (242).

Bei der Disziplin Luftgewehr, die nach Ring/Teiler gewertet wird, holte sich Straß mit 1231 Punkten souverän den Sieg. Beste Einzelschützin war Melanie Pils mit 93 Ringen und einem 89,4-Teiler. Auf Platz zwei landeten die Schützenfreunde Burgheim mit 1353 Punkten. Hier war Lea Fäller beste Einzelschützin (91 Ringe/34,5-Teiler). Auf Platz drei schossen sich die Bavaria-Schützen Dezenacker-Längloh mit 2991,8 Punkten. Beste Einzelschützin war Martina Lanzl (77 Ringe/73,6-Teiler). Platz vier belegte Auerhahn Kunding mit 3119,6 Punkten. Als bester Einzelschütze glänzte Josef Zinsmeister (86 Ringe/62,2-Teiler).

In der Disziplin Luftpistole sicherten sich die Schützenfreunde Burgheim mit 599,8 Punkten knapp Platz eins. Bester Einzelschütze war Peter Kiowski mit 89 Ringen und einem 30,5-Teiler. Platz zwei ging an Winterlust Straß mit 615 Zählern. Hier war Richard Hutter bester Einzelschütze (87 Ringe/33,1-Teiler). Den dritten Rang belegten mit 1040,8 Punkten die Bavaria-Schützen aus Dezenacker-Längloh, wobei Otto Meyershofer (68 Ringe/99-Teiler) am genauesten zielte. Vierter wurde Auerhahn Kunding die mit 1587,2 Punkten. Bester Einzelschütze war Stefan Knoll (68 Ringe/272,2-Teiler).

Im November werden dann die Winterlust-Schützen Straß (Luftgewehr) und die Schützenfreunde 1870 Burgheim (Luftpistole) beim Landratspokal-Finale die Gemeinde Burgheim vertreten.

