A-Klasse Neuburg

vor 53 Min.

A-Klasse Neuburg: SV Bertoldsheim setzt ein dickes Ausrufezeichen

Plus Durch einen verdienten 4:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen die SG Holzheim/Münster baut der SV Bertoldsheim seine Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg weiter aus. Verfolger BSV Neuburg siegt in Staudheim.

Artikel anhören Shape

Durch einen 4:1-Erfolg im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg gegen die SG Holzheim/Münster hat der SV Bertoldsheim seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Neuer Zweiter ist der BSV Neuburg nach dem 2:1-Erfolg beim FC Staudheim. Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse musste die Partie zwischen dem VfR Neuburg II und der DJK Brunnen abgesagt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen