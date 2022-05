A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: TSV Ober-/Unterhausen erkämpft sich „Finale“

Plus Nach dem 2:1-Erfolg der Schmid-Truppe gegen den VfR Neuburg II sowie der 0:4-Pleite des SV Weichering in Waidhofen fällt die Entscheidung um den zweiten Abstiegsplatz am letzten Spieltag.

Die A-Klasse Neuburg hat ihr „Fernduell“ um den zweiten Abstiegsplatz am letzten Spieltag. Während der SV Weichering beim SV Waidhofen deutlich mit 0:4 unterlag, besiegte der TSV Ober-/Unterhausen die zweite Garde des VfR Neuburg mit 2:1 und verkürzte damit den Rückstand auf Weichering auf zwei Zähler. Während der SVW am Sonntag den bereits feststehenden Meister SV Grasheim empfängt, gastiert Ober-/Unterhausen, das einen weiteren dreifachen Punktgewinn benötigt, beim Tabellendritten FC Illdorf.

