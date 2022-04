SV Karlshuld macht sich ein Ostergeschenk

Plus Mösler gewinnen sowohl gegen Grün-Weiß Ingolstadt (1:0) als auch gegen den TSV Hohenwart (3:0). Trainer Thomas Schmalzl ist aber nur in einem Spiel mit der Leistung seiner Mannschaft restlos zufrieden.

Ein Osterwochenende nach Maß hat der SV Karlshuld gefeiert. Die Mösler holten im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Donau/Isar sechs Big Points und eroberten sich mit Siegen gegen Grün-Weiß Ingolstadt (1:0) und den TSV Hohenwart (3:0) Relegationsplatz zwölf.