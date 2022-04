Unglückliche Pleite für den SV Karlshuld

Plus Der SV Karlshuld muss sich beim FC Gerolfing mit 0:1 geschlagen geben.

Durch eine unglückliche 0:1-Niederlage beim FC Gerolfing behält der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar weiterhin die rote Laterne. Die Aussicht, den Relegationsplatz noch zu ergattern, ist gewaltig geschrumpft. Dazu beigetragen hat der überraschende 3:1-Sieg von Grün Weiß Ingolstadt gegen Tabellenführer Fathi Ingolstadt. Die Schanzer haben dadurch ihren Vorsprung auf die Mösler auf sechs Punkte ausgebaut.