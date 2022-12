6:3 gegen Straubing: ERC Ingolstadt gewinnt Spitzenspiel

Der ERC Ingolstadt gewinnt gegen die Straubing Tigers mit 6:3. Was der zweifache Torschütze Wojciech Stachowiak zum Spiel sagt und warum er einem Teamkollegen etwas ausgeben will.

Der ERC Ingolstadt hat seinen zweiten Tabellenplatz mit einem 6:3-Sieg im Spitzenspiel gegen die Straubing Tigers verteidigt.

Vielleicht ist Kapitän Fabio Wagner ein Hellseher, vielleicht kennt er seine Mannschaft einfach sehr gut. Vor Beginn sprach er allen Mannschaftsteilen großes Lob aus. Alle Reihen hätten das Potenzial, Tore zu schießen, sagte er. Bei sechs Toren waren es am Ende nur drei Spieler der Panther, die doppelt punkteten. Und: „Und auch unsere Torhüter geben uns jedes Spiel die Chance, zu gewinnen.“ Michael Garteig war so manches Mal ein entscheidender Akteur in der Defensive der Panther.

Schon zu Beginn zeigte Ingolstadt den Anspruch, am Ende des Tages mit einem Sieg vom Eis zu gehen. Ein Schlenzer von Colton Jobke war vor dem Tor hängen geblieben, Wojciech Stachowiak staubte zum 1:0 ab (2.). Nur knapp eineinhalb Minuten später machte Daniel Pietta auch in seinem 901. DEL-Siel das, was er in den 900 davor gerne tat: Toreschießen. Nach einem Zuckerpass von Ben Marshall lief er alleine auf Straubings Goalie Hunter Miska zu und erhöhte auf 2:0 (4.).

ERC Ingolstadt schlägt zurück

Straubing nahm in der Folge eine Auszeit und kam etwas besser ins Spiel, auch, weil Michael Garteig beim Schlenzer von Jason Akeson die Sicht verdeckt war und er den Puck unglücklich zum 2:1 passieren ließ (6.). Doch Ingolstadt war weiter die tonangebende Mannschaft. Lange kam nichts Zählbares dabei heraus, bis der ERC wieder in Überzahl spielte: Maurice Edwards brachte den Puck aufs Tor, Mirko Höfflin war dran. 3:1 (18.).

Auch im zweiten Drittel war vor den beiden Torhütern munter etwas los. Die Gäste erkämpften sich zwar mehr Spielanteile, dennoch trafen die Hausherren: nach gutem Pass von Frederik Storm ließ es Stefan Matteau mühelos aussehen, als er den Puck zum 4:1 ins Tor brachte (28.). Beim Straubinger 4:2 mussten die Fans in der Halle aber zweimal hinsehen: Michael Connolly schoss aus dem Bullykreis auf Garteig, der Puck war erst mal weg. Er steckte im Netz zwischen Gestänge und Trinkflasche (33.).

ERC Ingolstadt: Stachowiak erhöht auf 5:2

Wenig später wäre Philipp Krauß beinahe zum Torschützen geworden, als Goalie Miska außer Position war. Doch Stachowiak fälschte seinen Schuss noch leicht zum 5:2 ab (36.). „Ich habe den einfach aus Reflex getippt“, sagte Stachowiak. Dass der Puck wohl auch so ins Tor wäre, hatte er nicht gesehen. „Ich hab’ dem Krausi schon gesagt, dass er auf jeden Fall einen Döner von mir bekommt“, sagte Stachowiak lachend.

Auch wenn Gäste-Coach Tom Pokel entschied, dass sich sein Goalie Hunter Miska zum Schlussabschnitt das Topspiel der DEL von der Bank aus ansehen durfte, es ging weiter mit den Toren. Für Miska kam Florian Bugl und sah gleich einen Treffer der Panther. Gerade waren die Hausherren im letzten Drittel wieder komplett, stand es 6:2 (42.). Storm erkämpfte in der Ecke den Puck und spielte scharf in den Slot. Dort bedankte sich Mat Bodie mit dem Treffer. Sechs Treffer, nur Stachowiak traf doppelt. Dass alle Reihen punkten können, freute Stachowiak: „Meiner Meinung nach ist das auch ein Zeichen einer Mannschaft, die eine Meisterschaft gewinnen kann.“

Das 6:3 von Garet Festerling war nurmehr Ergebniskorrektur (55.). Knapp viereinhalb Minuten vor Ende wurde es aber noch mal ruppig: Einige Spieler beider Teams bekamen sich in die Haare, hier und da entstanden auf dem Eis Schlägerei-Grüppchen. Und mittendrin Goalie Michael Garteig. Drei Spieler auf beiden Seiten mussten wegen ihrer Fünf-Minuten-Strafen wegen Faustkampfes vorzeitig zum Duschen.

ERC Ingolstadt Garteig – Marshall, Wagner; Hüttl, Bodie; Edwards, Jobke; Quaas – Bertrand, Höfflin, Simpson; Friedrich, Henriquez Morales, Krauß; Flaake, Pietta, McGinn; Storm, Stachowiak, Matteau – Tore 1:0 Stachowiak (2.), 2:0 Pietta (4.), 2:1 Akeson (6.), 3:1 Höfflin (18./PP), 4:1 Matteau (28.), 4:2 Connolly (33.), 5:2 Stachowiak (36.), 6:2 Bodie (42.), 6:3 Festerling (55.). – Zuschauer 2.094.