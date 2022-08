4:0-Sieg in Dortmund: FC Ingolstadt setzt sich an die Spitze

Der FC Ingolstadt zeigt eine starke Leistung und gewinnt bei der zweiten Mannschaft des BVB souverän mit 4:0. Rüdiger Rehm sieht eine gelungene Reaktion seines Teams.

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Liga nach dem 2. Spieltag die Tabellenführung übernommen. Die Schanzer zeigten bei Borussia Dortmund II eine starke Leistung und gewannen auch in der Höhe verdient mit 4:0.

„Es war wichtig, nach dem schwachen Pokalspiel eine Reaktion zu zeigen“, sagte ein zufriedener Rüdiger Rehm. „Auf die Jungs ist viel eingeprasselt, dieser Sieg tut ihnen gut.“ Der deutliche Erfolg sei gut für das Selbstbewusstsein, meinte Merlin Röhl, der zu den besten Ingolstädtern gehörte. „Nach dem Dämpfer gegen Darmstadt war es wichtig, die Null zu halten und vier Tore zu schießen.“ Der FCI stand im Signal-Iduna-Park in der Defensive kompakt und überzeugte in der Offensive spielerisch. Lediglich in der Anfangsphase hatte er mit der jungen Dortmunder Mannschaft Probleme. Eine „sehr männliche Leistung“ habe man gezeigt, meinte Pascal Testroet, „auch wenn wir 15 Minuten gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen“.

Funk steht beim FC Ingolstadt im Tor

Bei den Schanzern stand erstmals Marius Funk im Tor. Markus Ponath musste trotz zuletzt starker Leistungen auf die Bank. Der Keeper war bei seinem Debüt kaum gefordert und erlebte einen geruhsamen Nachmittag. Seinen Anteil daran hatte der wiedergenese Visar Musliu, der Nico Antonitsch in der Innenverteidigung ersetzte. In der Offensive lief viel über Merlin Röhl, auch der Drei-Mann-Sturm um Moussa Doumbouya, Patrick Schmidt und Pascal Testroet war an vielen Aktionen beteiligt. Nach ausgeglichenen 30 Minuten ohne Höhepunkte übernahm der FCI zunehmend die Kontrolle, kam zu einigen Möglichkeiten und führte zur Pause mit 2:0. „Das 1:0 war der Dosenöffner, der zweite Treffer vor der Pause megawichtig“, sagte Röhl.

Nach einer Flanke von Schmidt köpfte Tobias Schröck zunächst noch freistehend über den Querbalken (31.). Eine Minute später flankte Testroet aus dem Halbfeld und fand Schmidt, der mit einem schulbuchmäßigen Kopfball zum 0:1 erfolgreich war (32.). Mit Hereingaben des FCI hatte der BVB weiterhin Probleme. So kam auch Testroet zum Abschluss, diesmal konnte Luca Unbehaun parieren (38.). Dann fand Doumbouya Schmidt, der im Strafraum vom Dortmunder Torhüter von den Beinen geholt wurde. Testroet verwandelte den Elfmeter sicher zum 0:2 (45.). Doumbouya hätte vor der Pause sogar den dritten Treffer nachlegen können, doch diesmal parierte Unbehaun (45.+1).

FC Ingolstadt legt nach

Der FCI spielte nach dem Seitenwechsel weiter nach vorne. Testroet hatte Pech mit einem Pfostenschuss (50.). Äußerst sehenswert war wenig später der dritte Ingolstädter Treffer. Merlin Röhl nahm einen nach einer Ecke den zu kurz geklärten Ball aus 17 Metern zentraler Position volley und traf zum 0:3 (55.). Nachdem Testroet eine gute Gelegenheit vergeben hatte (62.), legte Hans Nunoo Sarpei nach einer flachen Hereingabe von Marcel Costly das 0:4 nach (65.). Der FCI führte die junge BVB-Mannschaft nun teilweise vor und war dem fünften Treffer näher als die Dortmunder dem ersten. Der eingewechselte Jalen Hawkins hätte etwa bei zwei Chancen nachlegen können (72., 74.). „Es war wichtig, nach der Pause robust zu bleiben und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen“, sagte Rehm. Für seine Mannschaft geht es bereits am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Spiel beim VfL Osnabrück weiter. (sb)

Borussia Dortmund II Unbehaun – Papadopoulos, Dams, S. Coulibaly – Semic (64. Elongo-Yombo), Pfanne (81. Hober), Kamara, Aning (55. Bueno) – Eberwein – Pohlmann (81. Broschinski), Fink (64. F. Michel)

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly (70. Hawkins), Musliu, Brackelmann, Franke - Sarpei (81. Butler), Schröck - Röhl, Doumbouya (81. Civeja) - P. Schmidt (83. Llugiqi), Testroet (70. Rausch)

Schiedsrichter Tom Bauer (Neuhofen) Tore 0:1 P. Schmidt (32.), 0:2 Testroet (45./Foulelfmeter), 0:3 Röhl (55.), 0:4 Sarpei (65.).